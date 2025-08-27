Thanh sát viên hạt nhân của IAEA lần đầu tiên quay trở lại Iran

Người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi ngày 26/8 (giờ địa phương) cho biết một nhóm thanh sát viên của cơ quan này lần đầu tiên đã quay trở lại Iran sau khi bị Tehran đình chỉ hợp tác kể từ tháng 6 năm nay.

Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi phát biểu tại cuộc họp báo ở Vienna, Áo. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran đã đình chỉ hợp tác với IAEA sau cuộc chiến kéo dài 12 ngày với Israel, với lý do cơ quan này không lên án các cuộc tấn công của Israel và Mỹ vào cơ sở hạt nhân của Tehran.

Trả lời phỏng vấn của kênh Fox News, ông Rafael Grossi cho biết: “Nhóm thanh sát đầu tiên của IAEA hiện đã trở lại Iran và chúng tôi sắp khởi động lại công việc.”

Phát biểu của người đứng đầu IAEA đưa ra trong bối cảnh Iran đang tổ chức đàm phán với Anh, Pháp và Đức tại Geneva hôm 26/8, nhằm tránh nguy cơ tái áp đặt trừng phạt mà ba nước châu Âu này đã đe dọa thực hiện theo thỏa thuận hạt nhân năm 2015 vốn đã đình trệ./.

