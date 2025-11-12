Thanh Phong đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Tham dự một buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (TTPBGDPL) do UBND xã Thanh Phong tổ chức, ông Vi Văn Sen, Bí thư Chi bộ thôn Lự cho biết: "Chúng tôi thường xuyên được tham gia các buổi TTPBGDPL như thế này. Nội dung, hình thức tuyên truyền, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, phù hợp với văn hóa, phong tục, tập quán của từng dân tộc. Tại hội nghị hôm nay, tuyên truyền viên pháp luật đã tuyên truyền cho chúng tôi về Luật Hôn nhân và Gia đình; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Trợ giúp pháp lý".

Hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2025 do UBND xã Thanh Phong phối hợp tổ chức.

Ông Quách Xuân Hùng, công chức Văn phòng HĐND, UBND xã Thanh Phong cho biết: "Thời gian qua xã thường xuyên tổ chức TTPBGDPL thông qua hội nghị, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề, qua hệ thống truyền thanh cơ sở, phát tờ rơi; xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật; vận động người dân tham gia cuộc thi viết tìm hiểu pháp luật. Bên cạnh đó, xã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc TTPBGDPL để truyền tải chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới các tầng lớp Nhân dân".

Để giúp người dân nâng cao nhận thức về pháp luật, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức chấp hành pháp luật, từ đầu năm đến nay xã Thanh Phong đã tổ chức tuyên truyền PBGDPL trực tiếp được 13 cuộc với có 917 lượt người tham dự; cấp phát miễn phí 386 tờ rơi tuyên truyền; phát trên loa truyền thanh của xã 156 lần. Trong đó tập trung tuyên truyền các văn bản pháp luật như: Luật Hôn nhân và gia đình; Luật Trật tự, An toàn giao thông đường bộ; Luật Bảo vệ môi trường; Luật Tiếp công dân; các nghị định quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường; về quản lý, sử dụng pháo; về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải...

Các nội dung tuyên truyền PBGDPL đều có trọng tâm, trọng điểm, bám sát tình hình, điều kiện thực tế và nhiệm vụ chính trị của địa phương, những vấn đề dư luận xã hội đặc biệt quan tâm, những vấn đề dễ bị các thế lực thù địch lợi dụng để chống phá.

Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Phong Lê Văn Tuấn cho biết: "Thời gian tới, xã Thanh Phong sẽ tăng cường công tác tuyên truyền PBGDPL; đẩy mạnh thực hiện các đề án, chương trình, kế hoạch về PBGDPL của Chính phủ, Bộ Tư pháp, UBND tỉnh Thanh Hoá và Sở Tư pháp. Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền PBGDPL theo hướng đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, nội dung thiết thực, đáp ứng yêu cầu thực tiễn để nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân, tạo sức đề kháng trước những thông tin xấu độc, luận điệu chống phá của các thế lực thù địch; làm tốt công tác kiểm tra, giám sát công tác tuyên truyền pháp luật, hòa giải cơ sở trên địa bàn"...

Bài và ảnh: Tiến Đạt