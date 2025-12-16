Giải đáp hơn 1.380 kiến nghị liên quan đến lĩnh vực đất đai tại 34 địa phương

Cục trưởng Cục Quản lý đất đai Đào Trung Chính cho biết thực hiện quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc cử công chức về địa phương hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ trong lĩnh vực đất đai khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, 34 công chức của cục đã trực tiếp hỗ trợ tháo gỡ hàng nghìn vướng mắc, khó khăn trong lĩnh vực đất đai.

Quản lý đất đai. (Ảnh minh họa. Nguồn: Vietnam+)

Cụ thể, trong thời gian từ ngày 15/8 đến 15/11/2025, các công chức của cục đã bám sát cơ sở, phối hợp với sở, ngành và chính quyền cấp xã để kịp thời hướng dẫn, giải đáp vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện.

Theo đó, 34 công chức của Cục Quản lý đất đai đã trực tiếp làm việc, hướng dẫn hơn 1.560 xã, phường; phối hợp tổ chức gần 50 buổi tập huấn với sự tham gia của gần 1.200 xã, phường, thu hút hơn 2.700 cán bộ, công chức.

Nội dung tập huấn tập trung các vấn đề địa phương vướng mắc nhiều như: đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận; thủ tục hành chính; phân định thẩm quyền của chính quyền hai cấp; thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; đấu giá quyền sử dụng đất; quản lý đất đai sau khai thác khoáng sản.

Bên cạnh hình thức tập huấn trực tiếp, các công chức còn chủ động xây dựng nhóm hỗ trợ trực tuyến, tạo kênh trao đổi chuyên môn thường xuyên cho cán bộ cấp xã, nhất là những cán bộ mới được phân công phụ trách lĩnh vực đất đai, giúp nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ ngay tại cơ sở.

Về kết quả thực hiện, Cục trưởng Cục Quản lý đất đai Đào Trung Chính cho biết qua rà soát, tổng hợp, các công chức của cục đã tiếp nhận 1.778 kiến nghị, vướng mắc, trong đó 1.382 kiến nghị thuộc lĩnh vực đất đai. Phần lớn các vướng mắc đã được trả lời, hướng dẫn trực tiếp tại cơ sở, thông qua làm việc trực tiếp, hội nghị tập huấn và các nhóm hỗ trợ chuyên môn.

“Hiện còn 334 kiến nghị được tổng hợp gửi về Cục Quản lý đất đai để tiếp tục hỗ trợ, hướng dẫn thống nhất trên phạm vi cả nước,” ông Chính thông tin.

Ông Chính cũng cho biết trong 1.382 kiến nghị trên có 480 vướng mắc liên quan đến thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; 902 kiến nghị, vướng mắc liên quan đến quá trình triển khai thi hành pháp luật đất đai.

Nội dung vướng mắc, kiến nghị tập trung nhiều về công tác đo đạc, chỉnh lý lập bản đồ địa chính, trích đo bản đồ địa chính; công tác đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; xử phạt vi phạm hành chính về đất đai; phần mềm xử lý khi giải quyết thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực đất đai tại địa phương; thời gian thực hiện các thủ tục....

Từ thực tiễn công tác, nhiều kiến nghị của các công chức tham gia hỗ trợ đã được đề xuất nhằm hoàn thiện chính sách, pháp luật đất đai. Đồng thời góp phần nâng cấp hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu; tăng cường đào tạo, bố trí nhân lực chuyên môn cho cấp xã; bảo đảm điều kiện triển khai hiệu quả phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực đất đai./.

Theo TTXVN