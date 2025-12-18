Công an xã Hồi Xuân đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật cho người dân

Sau khi sáp nhập, xã Hồi Xuân có 10.424 nhân khẩu, với 4 dân tộc Kinh, Thái, Mường, Hoa cùng sinh sống, trong đó chủ yếu là đồng bào dân tộc Thái, Mường. Đời sống của người dân còn gặp nhiều khó khăn, trình độ hiểu biết pháp luật còn hạn chế.

Công an xã Hồi Xuân hướng dẫn người dân ký cam kết không tham gia mua bán, vận chuyển vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo nổ.

Xác định công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội là nhiệm vụ thường xuyên và liên tục, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương, công an xã đã tham mưu với cấp trên 43 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả các mặt công tác, đảm bảo giữ vững, ổn định tình hình ANTT, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đồng thời, chủ động triển khai có trọng tâm, trọng điểm, toàn diện và hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân, cơ quan, trường học trên địa bàn xã, với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú.

Để công tác tuyên truyền, PBGDPL đi vào chiều sâu, phù hợp với thực tiễn, nhận thức của từng nhóm đối tượng, công an xã đã phối hợp với các thôn tuyên truyền, vận động Nhân dân, cơ quan, đơn vị, trường học tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Đồng thời, chung tay phòng, chống tội phạm theo Đề án 1212 của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh về “Phòng, chống tội phạm giết người, tội phạm gây thương tích”; hưởng ứng cuộc vận động “Vì bình yên cuộc sống”. Bên cạnh đó, công an xã tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ ANTT, an ninh xã hội, các mô hình khu dân cư tự quản về ANTT; phát huy vai trò người uy tín, già làng, trưởng bản trong việc tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm, giữ gìn ANTT ở cơ sở.

Với mục tiêu đưa kiến thức pháp luật thấm sâu vào mọi tầng lớp Nhân dân, công an xã đã phối hợp với các phòng, ban, đoàn thể liên quan, các trường học, các thôn bản đẩy mạnh công tác tuyên truyền, PBGDPL đến đông đảo người dân và học sinh. Trong đó, trọng tâm là tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các bộ luật mới được ban hành; chú trọng nâng cao cảnh giác trước thủ đoạn hoạt động của tội phạm trộm cắp tài sản, tội phạm cố ý gây thương tích, giết người. Tập trung rà soát các đối tượng nghiện ma túy, đối tượng cộm cán, thanh thiếu niên hư hỏng có nguy cơ tiềm ẩn tội cố ý gây thương tích để tuyên truyền, vận động, cảm hóa, giáo dục và các chính sách về ANTT, tín ngưỡng, tôn giáo, dân tộc, xóa đói giảm nghèo.

Bí thư chi bộ, trưởng bản Chăm Hà Văn Huyến, cho biết: “Các nội dung do công an xã tuyên truyền luôn gần gũi, phù hợp với đời sống Nhân dân, giúp chúng tôi hiểu thêm nhiều quy định pháp luật, nhất là các quy định về khai thác, bảo vệ rừng, phòng chống tội phạm ma túy, tội phạm mua bán người... Nhân dân trong bản tự giác chấp hành tốt pháp luật, kịp thời thông tin đến lực lượng công an xã những trường hợp khả nghi, vụ việc vi phạm quy định pháp luật”.

Trung tá Phạm Hồng Khoái, Trưởng Công an xã Hồi Xuân, cho biết: “Hiện nay nền tảng mạng xã hội như facebook, zalo được người dân sử dụng phổ biến. Do đó, việc tuyên truyền, PBGDPL trên mạng xã hội là hình thức phù hợp với thực tiễn và xu hướng tiếp cận thông tin của Nhân dân; vì vậy công an xã đã xây dựng fanpage để tuyên truyền pháp luật cho người dân”.

Kết quả, từ đầu năm 2025 đến nay công an xã đã phối hợp tổ chức tuyên truyền đến 10 cơ sở kinh doanh lưu trú, karaoke, nhà nghỉ, khách sạn trên địa bàn ký cam kết chấp hành các quy định của pháp luật; biên tập, đăng tải 32 lượt bài viết tuyên truyền phòng ngừa tội phạm trên fanpage của công an xã; tuyên truyền 40 lượt lưu động, 160 lượt trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở, 20 lượt nhắc nhở các hộ kinh doanh tại khu vực chợ, 2 buổi tuyên truyền pháp luật an toàn giao thông tại trường học. Đặc biệt, công an xã đã xây dựng thành công mô hình “Đổi súng lấy quà”, qua đó vận động người dân giao nộp 60 khẩu súng tự chế, 20 vũ khí thô sơ...

Thông qua tuyên truyền, PBGDPL của Công an xã Hồi Xuân đã giúp người dân địa phương nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, góp phần giữ ổn định trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Bài và ảnh: Khắc Công