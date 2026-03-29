Thanh niên Nga Sơn sáng tạo, bản lĩnh bước vào kỷ nguyên mới

Chiều 29/3, Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam xã Nga Sơn lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2029 được tổ chức trang trọng và thành công tốt đẹp.

Các đại biểu dự đại hội thực hiện nghi thức chào cờ.

Hội LHTN xã Nga Sơn hiện có 43 hội cơ sở và chi hội trực thuộc, tập hợp 2.155 thanh niên trên địa bàn toàn xã.

Trong nhiệm kỳ qua, các phong trào thanh niên được Hội triển khai đồng bộ, thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương. Nhiều chương trình ý nghĩa như: Tết trồng cây, Ngày Chủ nhật xanh, Một Việt Nam xanh, Giờ Trái đất, Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn... được triển khai thường xuyên, thu hút trên 2.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia. Các đợt cao điểm tình nguyện được tổ chức sôi nổi, hiệu quả, lan tỏa tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng của tuổi trẻ.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ xã Nga Sơn tặng hoa chúc mừng đại hội.

Bên cạnh đó, công tác hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp được Hội quan tâm triển khai với nhiều hình thức thiết thực.

Trong nhiệm kỳ 2024-2026, toàn xã có 95 thanh niên lên đường nhập ngũ, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, góp phần tô thắm truyền thống yêu nước, trách nhiệm của tuổi trẻ Nga Sơn đối với Tổ quốc.

Nguyên Chủ tịch Hội LHTN các xã và thị trấn trước khi sáp nhập thành xã Nga Sơn chúc mừng đại hội.

Phát huy những kết quả đã đạt được, với khẩu hiệu hành động “Đoàn kết - Bản lĩnh - Khát vọng - Tiên phong”, đại hội đã đề ra 11 chỉ tiêu trọng tâm trong nhiệm kỳ 2026-2029.

Đồng thời, đại hội đã tiến hành hiệp thương bầu Ủy ban Hội LHTN Việt Nam xã Nga Sơn khóa I, nhiệm kỳ 2026-2029 gồm 15 anh, chị có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín.

Chị Mai Thị Sâm, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên xã Nga Sơn được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội LHTN xã Nga Sơn khóa I, nhiệm kỳ 2026-2029.

Xuân Bích (CTV)