Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Đời sống - Xã hội

Người tốt

Thanh niên dân tộc Mường khởi nghiệp thành công mô hình gạch không nung

Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Nhờ sự nhạy bén và sáng tạo, anh Bùi Văn Chiên (dân tộc Mường) ở thôn Tượng Liên, xã Thạch Quảng đã khởi nghiệp thành công từ mô hình sản xuất gạch không nung. Sự nỗ lực của anh không chỉ góp phần tích cực trong việc giải quyết việc làm mà còn thắp lên khát vọng khởi nghiệp cho những thanh niên địa phương.

Thanh niên dân tộc Mường khởi nghiệp thành công mô hình gạch không nung

Nhờ sự nhạy bén và sáng tạo, anh Bùi Văn Chiên (dân tộc Mường) ở thôn Tượng Liên, xã Thạch Quảng đã khởi nghiệp thành công từ mô hình sản xuất gạch không nung. Sự nỗ lực của anh không chỉ góp phần tích cực trong việc giải quyết việc làm mà còn thắp lên khát vọng khởi nghiệp cho những thanh niên địa phương.

Thanh niên dân tộc Mường khởi nghiệp thành công mô hình gạch không nung

Thanh niên Bùi Văn Chiên, thôn Tượng Liên, xã Thạch Quảng làm giàu từ mô hình gạch không nung.

Đến thôn Tượng Liên, xã Thạch Quảng hỏi thăm đường vào nhà anh Bùi Văn Chiên, ai cũng biết và tận tình chỉ dẫn. Qua trò chuyện, chúng tôi được biết anh sinh ra trong một gia đình khó khăn. Thương bố mẹ vất vả, anh đã tạm gác việc học để phụ giúp gia đình sản xuất. Phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ và hưởng ứng phong trào “Thanh niên Thanh Hóa khởi nghiệp sáng tạo”, anh mạnh dạn đầu tư xây dựng xưởng gạch không nung, mua sắm máy móc và phương tiện vận chuyển. Bước đầu, mô hình này đã mang lại hiệu quả kinh tế ổn định, tạo việc làm cho các thành viên trong gia đình.

Tiếp nối thành công, năm 2024, anh Chiên mạnh dạn vay vốn đầu tư thêm máy móc để mở rộng quy mô xưởng sản xuất. Đồng thời anh tích cực đi thực tế, học hỏi kinh nghiệm tại các cơ sở gạch không nung ở nhiều địa phương để nâng cao chất lượng sản phẩm. Nhờ đó, gạch của gia đình anh đã nhanh chóng khẳng định được vị thế, trở thành nguồn cung uy tín cho các công trình trong và ngoài xã Thạch Quảng. Với mong muốn cải thiện kinh tế, anh tiếp tục mở rộng sang lĩnh vực vật liệu xây dựng, cung cấp đa dạng các mặt hàng thiết yếu, phục vụ kịp thời nhu cầu xây mới và sửa chữa nhà cửa của bà con. Hiện nay, mô hình sản xuất gạch không nung và kinh doanh vật liệu xây dựng đã mang lại lợi nhuận cho gia đình anh Chiên khoảng 300 triệu đồng/năm, tạo việc làm thường xuyên cho 4 lao động với mức thu nhập hơn 6 triệu đồng/người/tháng.

Anh Bùi Văn Hưng, một công nhân tại xưởng gạch của anh Chiên, chia sẻ: "Gắn bó với xưởng gạch của anh Chiên nhiều năm, tôi luôn được anh tạo mọi điều kiện để nâng cao thu nhập và linh hoạt thời gian giải quyết công việc đột xuất của gia đình. Sự quan tâm đó là động lực lớn nhất để tôi luôn nỗ lực hết mình, góp phần vào sự phát triển chung của xưởng".

Không chỉ nhạy bén trong phát triển kinh tế, anh Chiên còn luôn gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân. Đáng chú ý, trong nhiều năm qua, anh đã hiến 2.000m2 đất để thôn Tượng Liên mở rộng đường giao thông, luôn quan tâm giúp đỡ nhiều đoàn viên, thanh niên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Anh Nguyễn Thành Vũ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Thạch Quảng cho biết: “Với tinh thần xung kích, anh Chiên là tấm gương sáng trong phong trào khởi nghiệp và xây dựng tổ chức đoàn tại địa phương. Mô hình gạch không nung của anh không chỉ đem lại hiệu quả kinh tế cao mà còn gắn liền với việc bảo vệ môi trường bền vững. Ghi nhận những nỗ lực đó, vừa qua, anh Chiên đã được Tỉnh đoàn Thanh Hóa trao tặng chứng nhận gương thanh niên điển hình tiên tiến trong khởi nghiệp vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi".

Nói về dự định tương lai, anh Chiên khiêm tốn chia sẻ: “Những kết quả mà tôi đạt được còn khiêm tốn. Thời gian tới, tôi sẽ không ngừng nỗ lực mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế để vừa phát triển gia đình, vừa góp phần xây dựng quê hương".

Bài và ảnh: Nguyễn Cường

Từ khóa:

#Gạch không nung #Tỉnh Đoàn Thanh Hóa #xã Thạch Quảng #Thành công #dân tộc Mường #MTTQ #Mô hình sản xuất #Giải quyết việc làm #Địa phương #Phong trào khởi nghiệp

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh