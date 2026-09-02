Thành Nhà Hồ và các di tích trọng điểm hút khách dịp Quốc khánh 2/9

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Di sản Văn hoá thế giới Thành Nhà Hồ cùng các di tích trọng điểm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đón gần 29.000 lượt khách đến tham quan, dâng hương và trải nghiệm.

Lam Kinh là điểm đến được nhiều du khách ghé thăm trong dịp Quốc khánh 2/9.

Trong đó, Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh là điểm đến thu hút đông du khách nhất với khoảng 11.600 lượt khách.

Tại Di sản thế giới Thành Nhà Hồ, lượng khách đạt khoảng 6.500 lượt.

Khu di tích lịch sử Quốc gia Am Tiên đón khoảng 5.200 lượt khách.

Khu di tích lịch sử kiến trúc nghệ thuật Quốc gia đặc biệt Bà Triệu đón khoảng 5.400 lượt khách.

Đông đảo du khách về Di sản Thành Nhà Hồ tham quan, tìm hiểu những giá trị lịch sử, văn hóa trong dịp Quốc khánh 2/9.

Ông Nguyễn Văn Long, Phó Giám đốc Ban Quản lý Di sản Thành Nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa, cho biết: “Trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Ban Quản lý đã đón 28.700 lượt khách đến thăm các khu di tích. Lượng khách phân bổ tương đối đồng đều tại các điểm đến, cho thấy sức hút của hệ thống di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn tỉnh đối với người dân và du khách trong những kỳ nghỉ lễ”.

Trước kỳ nghỉ lễ, Ban Quản lý chủ động chỉnh trang cảnh quan, bố trí nhân lực hướng dẫn, nâng cao chất lượng phục vụ và tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn tại các điểm di tích, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách tham quan, dâng hương.

Với gần 29.000 lượt khách trong dịp Quốc khánh 2/9, Thành Nhà hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hoá tiếp tục khẳng định vai trò là những điểm đến văn hóa, lịch sử hấp dẫn, góp phần quảng bá giá trị di sản và hình ảnh du lịch Thanh Hóa đến đông đảo du khách.

Hoàng Đông - Phương Đỗ