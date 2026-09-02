Yêu nước từ những việc làm nhỏ

Yêu nước không chỉ nằm ở những điều lớn lao mà được bắt đầu từ những hành động thiết thực, bình dị trong đời sống hàng ngày.

Anh Lâu Văn Phía, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Trung Lý, cùng con trai treo cờ Tổ quốc đón Tết Độc lập 2/9.

Kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh (2/9), trên khắp mọi nẻo đường, tuyến phố, khu dân cư đã rực rỡ cờ hoa đón chào ngày hội lớn. Quốc kỳ không chỉ phủ kín những tuyến đường mà còn phủ kín cả mạng xã hội facebook, zalo, tiktok với ngập tràn cờ hoa, những bức avatar thay nền màu đỏ sao vàng. Mạng xã hội vì thế đã hóa thành một quảng trường ảo, nơi hàng triệu người cùng hướng về một niềm vui. Với sức lan tỏa mạnh mẽ, những tấm ảnh đại diện đỏ rực trên mạng xã hội không chỉ tạo nên một “bản hòa ca” thị giác mà còn trở thành biểu tượng cho tinh thần yêu nước, đoàn kết và khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay.

Trang facebook Phương Lê Lan, chia sẻ: “Mình đã thay avatar cờ đỏ sao vàng từ trước ngày (2/9) để cùng chung vui ngày hội lớn với Nhân dân cả nước. Việc thay ảnh đại diện tuy nhỏ, nhưng là cách để mỗi người trẻ chúng mình gửi gắm tình yêu Tổ quốc, lan tỏa tinh thần đoàn kết và niềm tự hào dân tộc, hòa chung nhịp đập với hàng triệu trái tim Việt Nam”.

Không chỉ giới trẻ trên mạng xã hội, các cấp bộ Đoàn cũng nhanh chóng cập nhật bộ nhận diện và logo Kỷ niệm 81 năm Quốc khánh trên các kênh thông tin điện tử nổi bật như các fanpage Đoàn xã Thọ Xuân, Tuổi trẻ Nam Sầm Sơn... Bộ nhận diện mang ý nghĩa khẳng định chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của đất nước và gửi gắm tinh thần “Sức trẻ khát vọng cống hiến - vươn ra biển lớn”, nhắc nhở thanh niên luôn khắc ghi trách nhiệm, không ngừng phấn đấu học tập, rèn luyện để cống hiến và hội nhập trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Những ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, thay vì cho gia đình đi du lịch, đi nghỉ dưỡng như mọi năm, năm nay gia đình anh Nguyễn Thành Luân, phường Hạc Thành lại lựa chọn đưa các con đi thăm quan các Khu Di tích lịch sử cách mạng Yên Trường (xã Thọ Lập), Khu Di tích lịch sử Lam Kinh. Anh Luân cho biết: “Năm nay các con của tôi đều đã trưởng thành hơn nên tôi muốn các con thay vì chỉ biết chơi, biết hưởng thụ còn phải học cách biết “ơn”. Bởi vậy, việc đưa các con đi đến các điểm di tích lịch sử chính là hành trình trở về cội nguồn, giúp các con hiểu sâu sắc hơn những giá trị lịch sử của dân tộc. Qua đó góp phần bồi đắp lòng tự hào, yêu nước trong các con và nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc gìn giữ và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc”.

Đông đảo đoàn viên thanh niên treo cờ Tổ quốc trong các khu dân cư chào mừng Ngày kỷ niệm Quốc khánh 2/9.

Cháu Nguyễn Thành Đạt (học sinh lớp 7, Trường THCS Đông Thọ, con trai anh Luân) phấn khởi: “Lần đầu tiên cháu được tham quan Khu Di tích lịch sử Lam Kinh. Đến đây, cháu không chỉ được chiêm ngưỡng những công trình kiến trúc như hoàng thành, cung điện cổ kính, hệ thống lăng mộ các vua nhà Hậu Lê và nhiều di tích, cảnh quan có giá trị lịch sử đặc biệt mà còn hiểu thêm về truyền thống cách mạng, về bề dày văn hóa của quê hương. Qua các hiện vật, tài liệu và những lời thuyết minh, cháu cũng dần hình dung rõ nét hơn về cuộc sống, tư tưởng và sự phát triển của một thời kỳ lịch sử. Thông qua chuyến tham quan cũng là dịp để thế hệ trẻ chúng cháu tự hào về cội nguồn, khơi dậy lòng yêu nước và khát vọng cống hiến cho đất nước”.

Yêu nước vốn là tình cảm thiêng liêng được hun đúc từ bao đời trong mỗi người Việt. Tình yêu ấy đã được thử thách qua máu lửa chiến tranh, qua sự hy sinh của biết bao thế hệ để đất nước có được hòa bình, độc lập hôm nay. Trong thời bình, tình yêu nước ấy đã và đang tiếp tục được hun đúc, tiếp nối thể hiện trong những hành động giản dị mà cụ thể, trong ý thức và trách nhiệm hằng ngày của mỗi công dân.

Bài và ảnh: Lê Phượng