Công viên nước Sun World Sầm Sơn rộn ràng đón khách dịp Tết Độc lập

Trong kỳ nghỉ Tết Độc lập, Công viên nước Sun World Sầm Sơn trở thành điểm vui chơi, giải nhiệt thu hút đông đảo người dân và du khách. Từ các gia đình có trẻ nhỏ đến những nhóm bạn trẻ, lượng khách liên tục đổ về, tạo không khí sôi động tại khu vui chơi ở đô thị du lịch Sầm Sơn.

Dịp nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9, khu vực Công viên nước Sun World Sầm Sơn luôn tấp nập bước chân du khách.

Đặc biệt, sắc đỏ của cờ Tổ quốc và không khí lễ hội càng khiến thành phố biển trở nên rực rỡ.

Những bộ đồ bơi nhiều màu sắc, các trò chơi và tiếng reo hò của du khách tạo nên một không gian náo nhiệt.

Tại các khu vực vui chơi dưới nước, không khí càng trở nên sôi động. Các gia đình cùng nhau trải nghiệm những trò chơi, từ khu vực dành cho trẻ nhỏ đến những đường trượt, bể tạo sóng dành cho du khách yêu thích cảm giác mạnh.

Những khoảnh khắc vui đùa dưới làn nước mát trở thành điểm nhấn trong kỳ nghỉ lễ của nhiều gia đình.

Với các em nhỏ, công viên nước dường như là một thế giới đầy màu sắc.

Nhiều bạn trẻ tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc bên bạn bè giữa không gian rực rỡ của công viên.

Nhóm khác lại hào hứng cùng nhau trải nghiệm các trò chơi và tạo dáng trước ống kính.

Sau những ngày làm việc, học tập, nhiều người lựa chọn Sầm Sơn làm điểm dừng chân để nghỉ ngơi, vui chơi và tìm kiếm những trải nghiệm ngắn ngày cùng gia đình, bạn bè.

Không khí đông vui tại đây phần nào cho thấy sức hút của Sầm Sơn trong những ngày nghỉ lễ.

Cùng với đó, từ những tuyến đường dẫn về khu du lịch đến các điểm vui chơi được trang hoàng cờ hoa, giúp du khách tận hưởng những phút giây vui chơi, thư giãn bên gia đình và người thân trong trong kỳ nghỉ Tết Độc lập.

Hoàng Đông