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Công viên nước Sun World Sầm Sơn rộn ràng đón khách dịp Tết Độc lập

Hoàng Đông
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(Baothanhhoa.vn) - Trong kỳ nghỉ Tết Độc lập, Công viên nước Sun World Sầm Sơn trở thành điểm vui chơi, giải nhiệt thu hút đông đảo người dân và du khách. Từ các gia đình có trẻ nhỏ đến những nhóm bạn trẻ, lượng khách liên tục đổ về, tạo không khí sôi động tại khu vui chơi ở đô thị du lịch Sầm Sơn.

Công viên nước Sun World Sầm Sơn rộn ràng đón khách dịp Tết Độc lập

Trong kỳ nghỉ Tết Độc lập, Công viên nước Sun World Sầm Sơn trở thành điểm vui chơi, giải nhiệt thu hút đông đảo người dân và du khách. Từ các gia đình có trẻ nhỏ đến những nhóm bạn trẻ, lượng khách liên tục đổ về, tạo không khí sôi động tại khu vui chơi ở đô thị du lịch Sầm Sơn.

Công viên nước Sun World Sầm Sơn rộn ràng đón khách dịp Tết Độc lập

Dịp nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9, khu vực Công viên nước Sun World Sầm Sơn luôn tấp nập bước chân du khách.

Công viên nước Sun World Sầm Sơn rộn ràng đón khách dịp Tết Độc lập

Đặc biệt, sắc đỏ của cờ Tổ quốc và không khí lễ hội càng khiến thành phố biển trở nên rực rỡ.

Công viên nước Sun World Sầm Sơn rộn ràng đón khách dịp Tết Độc lập

Những bộ đồ bơi nhiều màu sắc, các trò chơi và tiếng reo hò của du khách tạo nên một không gian náo nhiệt.

Công viên nước Sun World Sầm Sơn rộn ràng đón khách dịp Tết Độc lập

Tại các khu vực vui chơi dưới nước, không khí càng trở nên sôi động. Các gia đình cùng nhau trải nghiệm những trò chơi, từ khu vực dành cho trẻ nhỏ đến những đường trượt, bể tạo sóng dành cho du khách yêu thích cảm giác mạnh.

Công viên nước Sun World Sầm Sơn rộn ràng đón khách dịp Tết Độc lập

Những khoảnh khắc vui đùa dưới làn nước mát trở thành điểm nhấn trong kỳ nghỉ lễ của nhiều gia đình.

Công viên nước Sun World Sầm Sơn rộn ràng đón khách dịp Tết Độc lập

Với các em nhỏ, công viên nước dường như là một thế giới đầy màu sắc.

Công viên nước Sun World Sầm Sơn rộn ràng đón khách dịp Tết Độc lập

Nhiều bạn trẻ tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc bên bạn bè giữa không gian rực rỡ của công viên.

Công viên nước Sun World Sầm Sơn rộn ràng đón khách dịp Tết Độc lập

Nhóm khác lại hào hứng cùng nhau trải nghiệm các trò chơi và tạo dáng trước ống kính.

Công viên nước Sun World Sầm Sơn rộn ràng đón khách dịp Tết Độc lập

Sau những ngày làm việc, học tập, nhiều người lựa chọn Sầm Sơn làm điểm dừng chân để nghỉ ngơi, vui chơi và tìm kiếm những trải nghiệm ngắn ngày cùng gia đình, bạn bè.

Công viên nước Sun World Sầm Sơn rộn ràng đón khách dịp Tết Độc lập

Không khí đông vui tại đây phần nào cho thấy sức hút của Sầm Sơn trong những ngày nghỉ lễ.

Công viên nước Sun World Sầm Sơn rộn ràng đón khách dịp Tết Độc lập

Cùng với đó, từ những tuyến đường dẫn về khu du lịch đến các điểm vui chơi được trang hoàng cờ hoa, giúp du khách tận hưởng những phút giây vui chơi, thư giãn bên gia đình và người thân trong trong kỳ nghỉ Tết Độc lập.

Hoàng Đông

Từ khóa:

#Sầm Sơn #Tết độc lập #Công viên #Xứ Thanh #Thành phố biển #Giải nhiệt #Không khí #đông đảo người dân #Gia đình #Du khách

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