Ấn tượng Chương trình nghệ thuật “Thanh Hóa hòa nhịp cùng non sông”

Tối 1/9, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức Chương trình nghệ thuật “Thanh Hóa hòa nhịp cùng non sông” chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Chương trình được tổ chức theo hình thức cầu truyền hình, kết nối điểm cầu Quảng trường Lam Sơn (phường Hạc Thành) và điểm cầu Quảng trường biển Sầm Sơn (phường Sầm Sơn), truyền hình trực tiếp trên kênh TTV và các nền tảng số của Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa.

Một tiết mục văn nghệ trong chương trình nghệ thuật “Thanh Hóa hòa nhịp cùng non sông” tại điểm cầu Quảng trường Lam Sơn.

Dự chương trình tại điểm cầu Quảng trường biển Sầm Sơn có đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đông đảo Nhân dân và du khách.

Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hoá cùng các đại biểu tham dự chương trình tại điểm cầu Sầm Sơn.

Dự chương trình tại điểm cầu Quảng trường Lam Sơn có đồng chí Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các phường, xã cùng đông đảo Nhân dân và du khách.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng cùng các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại biểu dự chương trình tại điểm cầu Quảng trường Lam Sơn.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam cùng các đại biểu dự chương trình tại điểm cầu Quảng trường Lam Sơn.

Các đại biểu cùng đông đảo Nhân dân dự chương trình tại điểm cầu Quảng trường Lam Sơn.

Cách đây 81 năm, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, trước đồng bào cả nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản “Tuyên ngôn độc lập” khai sinh nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

Thời khắc đó đã trở thành mốc son chói lọi trong lịch sử, mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc - kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội.

Từ những ngày tháng hào hùng ấy, Việt Nam hôm nay đang vững vàng trên hành trình phát triển, bước vào một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Tiết mục văn nghệ trong chương trình nghệ thuật “Thanh Hóa hòa nhịp cùng non sông” tại điểm cầu Quảng trường Lam Sơn.

Đông đảo người dân tham dự tại điểm cầu Quảng trường Lam Sơn.

Để bồi đắp lòng tự hào dân tộc, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân hướng về ngày kỷ niệm lớn của dân tộc, UBND tỉnh tổ chức Chương trình nghệ thuật “Thanh Hóa hòa nhịp cùng non sông”.

Chương trình được kết nối giữa điểm cầu Quảng trường Lam Sơn (phường Hạc Thành) và điểm cầu Quảng trường biển Sầm Sơn (phường Sầm Sơn).

Tiết mục văn nghệ trong chương trình nghệ thuật “Thanh Hóa hòa nhịp cùng non sông” tại điểm cầu Quảng trường Lam Sơn.

Tiết mục văn nghệ trong chương trình nghệ thuật “Thanh Hóa hòa nhịp cùng non sông” tại điểm cầu Quảng trường Lam Sơn.

Đông đảo người dân tham dự tại điểm cầu Quảng trường Lam Sơn.

Từ những ca khúc đi cùng năm tháng như “Lá cờ Đảng”, “Trồng cây lại nhớ đến Người”, “Quê Thanh miền đất tình người”, “Khúc tình ca Thanh Hóa”, “Việt Nam kiêu hãnh”, “Lời Đảng hiệu triệu trái tim”... được thể hiện qua 3 chương: “Mùa Thu lịch sử - Bản hùng ca độc lập”, “Sắc màu xứ Thanh” và “Khát vọng Việt Nam”, chương trình nghệ thuật đã dẫn dắt người xem đi từ mùa Thu lịch sử năm 1945 đến nhịp sống, diện mạo quê hương trong thời kỳ đổi mới và khát vọng vươn lên cùng đất nước. Qua đó, làm nổi bật hình ảnh Thanh Hóa giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng đang không ngừng phát triển và vươn mình mạnh mẽ.

Tiết mục văn nghệ trong chương trình nghệ thuật “Thanh Hóa hòa nhịp cùng non sông” tại điểm cầu Quảng trường Lam Sơn.

Tiết mục văn nghệ trong chương trình nghệ thuật “Thanh Hóa hòa nhịp cùng non sông” tại điểm cầu Quảng trường Lam Sơn.

Màn bắn pháo hoa cuối chương trình đã để lại nhiều dấu ấn đậm nét trong lòng Nhân dân và du khách. Ảnh: Hoàng Sơn

Khép lại chương trình nghệ thuật là tiết mục “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” được dàn dựng, biểu diễn đồng thời tại cả 2 điểm cầu, kết hợp với màn bắn pháo hoa đặc sắc đã để lại nhiều dấu ấn đậm nét trong lòng Nhân dân và du khách. Qua đó, nhân lên niềm tin yêu và tự hào để mỗi người con Thanh Hóa hôm nay chung tay xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

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