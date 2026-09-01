Dòng người đổ về Sầm Sơn, hòa mình trong đêm nghệ thuật và pháo hoa rực rỡ

Tối 1/9, Quảng trường biển Sầm Sơn trở nên rộn ràng hơn thường ngày. Từng dòng người nối nhau đổ về, mang theo niềm háo hức chờ đón Chương trình nghệ thuật “Thanh Hóa hòa nhịp cùng non sông” và màn pháo hoa rực rỡ chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Video: Toàn cảnh chương trình nghệ thuật “Thanh Hóa hòa nhịp cùng non sông” tại điểm cầu Quảng trường biển Sầm Sơn.

Chương trình có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hoá cùng các đại biểu.

Những tiết mục nghệ thuật giàu màu sắc góp phần khuấy động không khí, mang đến cho người dân và du khách một đêm thưởng thức nghệ thuật đáng nhớ.

Khi những giai điệu đầu tiên vang lên, hàng nghìn khán giả cùng hướng mắt về sân khấu, hòa chung nhịp cảm xúc của đêm nghệ thuật.

Không chỉ thưởng thức nghệ thuật, nhiều khán giả còn tranh thủ dùng điện thoại ghi lại từng khoảnh khắc, để lưu giữ những hình ảnh đẹp.

Không đơn thuần là một chương trình nghệ thuật, “Thanh Hóa hòa nhịp cùng non sông” còn là hành trình kết nối quá khứ với hiện tại và tương lai. Thông qua âm nhạc, hình ảnh và những màn trình diễn nghệ thuật, chương trình góp phần khơi dậy niềm tự hào về truyền thống lịch sử; đồng thời lan tỏa tinh thần đoàn kết, niềm tin và khát vọng vươn lên trong mỗi người dân.

Đúng 21h15, bầu trời Sầm Sơn bừng sáng bởi những chùm pháo hoa nghệ thuật, mang đến niềm vui và sự phấn khởi cho đông đảo người dân, du khách.

Pháo hoa bung nở trên nền trời đêm, phản chiếu xuống không gian quảng trường, tạo nên khung cảnh lung linh, rực rỡ sắc màu trên bầu trời đêm Sầm Sơn.

Những nụ cười rạng rỡ của người dân và du khách cho thấy sức hút của chương trình trong đêm trước thềm Quốc khánh 2/9.

Giữa không gian biển đêm, sắc đỏ của cờ Tổ quốc, tiếng cười nói của người dân và những hình ảnh pháo hoa còn đọng lại đã tạo nên một bức tranh đầy sức sống.

Pháo hoa khép lại màn trình diễn, nhưng niềm vui vẫn còn trên gương mặt người dân và du khách. Từ âm nhạc đến pháo hoa, từ sân khấu đến quảng trường, tất cả cùng hòa chung một nhịp cảm xúc, tạo nên đêm hội sôi động, phấn khởi.

Phương Đỗ - Hoàng Đông