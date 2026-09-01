Bế mạc Festival Diều Sầm Sơn năm 2026

Sau 3 ngày diễn ra, Festival Diều Sầm Sơn năm 2026 với chủ đề “Bay cùng gió biển Sầm Sơn” đã chính thức khép lại với các hoạt động sôi nổi, góp phần lan tỏa hình ảnh một Thanh Hóa đổi mới, năng động và phát triển; một Sầm Sơn hấp dẫn bốn mùa, sẵn sàng chào đón du khách bằng những sản phẩm mới, trải nghiệm mới và cảm xúc mới.

Các màn trình diễn diều từ trên cao tại festival.

Festival Diều Sầm Sơn lần đầu tiên được tổ chức nhằm mang đến một không gian văn hóa, nghệ thuật và trải nghiệm đặc sắc cho người dân, du khách trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Đây không chỉ là một sự kiện trình diễn nghệ thuật trên bầu trời, mà còn là sản phẩm du lịch mới của Thanh Hóa. Trên nền trời xanh và gió biển, khoảng 300 cánh diều đủ hình thù tạo nên một không gian trình diễn bắt mắt.

Nhiều em nhỏ thích thú với những con diều đa màu sắc trên bãi biển Sầm Sơn trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Trong suốt 3 ngày diễn ra tại bãi biển Sầm Sơn, người dân và du khách đã được thưởng thức các màn trình diễn diều nghệ thuật, chiêm ngưỡng diều khổng lồ, diều bầy, diều khí động học và hòa mình vào không gian diều LED, diều đèn nghệ thuật về đêm.

Kết thúc Festival Diều Sầm Sơn năm 2026, Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm cho đại diện các câu lạc bộ tham dự.

Festival Diều Sầm Sơn năm 2026 nằm trong chuỗi hoạt động được Sầm Sơn triển khai nhằm phát triển du lịch trong mùa thấp điểm, góp phần đa dạng hóa trải nghiệm, tạo thêm lý do để du khách đến với Sầm Sơn, ở lại lâu hơn, trải nghiệm nhiều hơn và trở lại nhiều lần hơn.

Duy Tính