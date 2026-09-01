[PODCAST Dặm dài xứ Thanh] Mùa Thu ấy trên đất quê Thanh
(Baothanhhoa.vn) - 81 năm trước, một mùa Thu đã đi qua xứ Thanh bằng những bước chân của hàng vạn con người. Từ những làng quê, những phủ lỵ đến thị xã Thanh Hóa... một cuộc cách mạng đã làm thay đổi vận mệnh quê hương. Nhưng lịch sử không chỉ nằm trong những ngày tháng được ghi trên trang sách. Lịch sử còn ở những con đường hôm nay ta đi qua, những mái nhà hôm nay ta trở về, và trong câu hỏi mà mỗi thế hệ tự đặt ra: Sau mùa Thu ấy, chúng ta đã viết tiếp câu chuyện của quê hương như thế nào? Cùng Dặm dài xứ Thanh trở về “Mùa Thu ấy trên đất quê Thanh”. Một câu chuyện của ký ức, lịch sử và niềm tự hào.
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