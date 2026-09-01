Hàng ngàn người đổ về Quảng trường Lam Sơn theo dõi chương trình nghệ thuật "Thanh Hóa hòa nhịp cùng non sông”

Chương trình nghệ thuật “Thanh Hóa hòa nhịp cùng non sông” và màn bắn pháo hoa chào mừng Quốc khánh 2/9 diễn ra vào 20h10, nhưng từ rất sớm dòng người từ nhiều tuyến phố đã đổ về Quảng trường Lam Sơn.

Video: Người dân đổ về Quảng trường Lam Sơn để theo dõi chương trình nghệ thuật “Thanh Hóa hòa nhịp cùng non sông” và màn bắn pháo hoa tối 1/9.

Khoảng 19h tối 1/9, dòng người bắt đầu đổ về khu vực Quảng trường Lam Sơn để thưởng thức Chương trình nghệ thuật “Thanh Hóa hòa nhịp cùng non sông” và màn bắn pháo hoa chào mừng Quốc khánh 2/9.

Ghi nhận tại Quảng trường Lam Sơn, các lực lượng chức năng được bố trí để phân luồng, điều tiết giao thông, đồng thời hướng dẫn người dân đến các vị trí đã được sắp xếp.

Nhiều người dân chia sẻ đây là dịp đặc biệt để được hòa vào không khí chào mừng Quốc Khánh và trực tiếp xem pháo hoa rực sáng trên bầu trời quê hương.

Những gia đình cùng đưa con, cháu nhỏ hòa vào dòng người nô nức hướng về Quảng trường Lam Sơn. Trên tay nhiều em nhỏ, những lá cờ Tổ quốc đỏ thắm tung bay giữa dòng người.

Khi lượng người tăng nhanh, nhiều khu vực quanh Quảng trường bắt đầu đầu đông dần lên, nhiều người dân tìm một vị trí thuận lợi để chờ chương trình nghệ thuật và màn pháo hoa.

Lượng người tập trung ngày càng đông tại Quảng trường Lam Sơn. Không khí chờ đợi trở nên náo nhiệt khi thời điểm chương trình bắt đầu đến gần, trong khi lực lượng an ninh được thắt chặt.

Hàng ngàn người cùng hướng ánh mắt về khu vực sân khấu thưởng thức Chương trình nghệ thuật “Thanh Hóa hòa nhịp cùng non sông”.

Chương trình nghệ thuật “Thanh Hóa hòa nhịp cùng non sông” chuẩn bị được truyền hình trực tiếp trên kênh TTV và các nền tảng số của Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa vào lúc 20h10.

Đặng Trung - Hoàng Sơn