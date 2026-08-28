Thành lập hai chi bộ doanh nghiệp ngoài nhà nước

Ngày 28/8, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Yên Định và Ban Thường vụ Đảng ủy xã Triệu Sơn tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Chi bộ Công ty TNHH Dệt kim Jasan Thanh Hóa và Chi bộ Công ty TNHH Giày Triệu Sơn.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán; Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lương Trọng Thành và lãnh đạo xã Yên Định trao Quyết định thành lập Chi bộ Công ty TNHH Dệt kim Jasan Thanh Hóa.

Dự lễ công bố có đồng chí Đỗ Thị Toán, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh; đại diện lãnh đạo các địa phương, doanh nghiệp và đông đảo cán bộ, người lao động đang làm việc tại hai doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán; Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lương Trọng Thành và lãnh đạo xã Triệu Sơn trao Quyết định thành lập Chi bộ Công ty TNHH Giày Triệu Sơn.

Theo quyết định, Chi bộ Công ty TNHH Dệt kim Jasan Thanh Hóa trực thuộc Đảng bộ xã Yên Định. Tại thời điểm thành lập, chi bộ có 3 đảng viên; Chi bộ Công ty TNHH Giày Triệu Sơn trực thuộc Đảng bộ xã Triệu Sơn, hiện có 6 đảng viên.

Việc thành lập các chi bộ nhằm đáp ứng nguyện vọng chính đáng của đội ngũ đảng viên, cán bộ, nhân viên và người lao động trong doanh nghiệp. Đồng thời tạo điều kiện để tổ chức Đảng phát huy vai trò hạt nhân chính trị, góp phần xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, gắn công tác xây dựng Đảng với nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tặng 20 suất quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại hai doanh nghiệp.

Khánh Phương