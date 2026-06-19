Thành lập Công đoàn cơ sở Công ty CP nhân lực Hucenco

Chiều 19/6, Ban Thường vụ Công đoàn phường Hạc Thành tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Công đoàn cơ sở Công ty CP nhân lực Hucenco.

Phó Ban công tác công đoàn, LĐLĐ tỉnh Lê Khắc Bình trao quyết định thành lập Công đoàn cơ sở Công ty CP nhân lực Hucenco.

Tại buổi lễ, Chủ tịch Công đoàn phường Hạc Thành Nguyễn Văn Tiến đã công bố quyết định thành lập Công đoàn cơ sở Công ty CP nhân lực Hucenco và kết nạp 55 đoàn viên.

Ban Chấp hành công đoàn gồm 3 đồng chí. Đồng chí Cao Thị Phương Anh được chỉ định làm Chủ tịch công đoàn công ty.

Chủ tịch Công đoàn phường Hạc Thành Nguyễn Văn Tiến công bố quyết định thành lập Công đoàn cơ sở Công ty CP nhân lực Hucenco.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Ban công tác công đoàn, Liên đoàn Lao động tỉnh Lê Khắc Bình ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực của Công đoàn phường Hạc Thành trong công tác tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phó Ban công tác công đoàn, LĐLĐ tỉnh Lê Khắc Bình phát biểu tại buổi lễ.

Việc thành lập Công đoàn cơ sở Công ty CP nhân lực Hucenco có ý nghĩa quan trọng trong tập hợp, phát triển đoàn viên, nâng cao hiệu quả công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP nhân lực Hucenco ra mắt nhận nhiệm vụ.

Với ý nghĩa đó, Phó Ban công tác công đoàn, Liên đoàn Lao động tỉnh Lê Khắc Bình đề nghị Công ty CP nhân lực Hucenco tạo điều kiện thuận lợi để công đoàn cơ sở hoạt động hiệu quả, góp phần xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, ổn định, thúc đẩy hoạt động của công ty phát triển bền vững.

Tố Phương