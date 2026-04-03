Thành lập 2 đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm bếp ăn tập thể trường học

Nhằm chủ động phòng ngừa nguy cơ mất an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe học sinh, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh thành lập 2 đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể trong trường học trên địa bàn một số phường năm 2026.

Đoàn kiểm tra trực tiếp kiểm tra điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ chế biến, thực phẩm tại các bếp ăn trường học.

Theo kế hoạch, đợt kiểm tra sẽ được triển khai tại các phường: Hạc Thành, Hàm Rồng, Nguyệt Viên, Quảng Phú, Đông Quang, Đông Sơn và Đông Tiến, thời gian kiểm tra đến hết ngày 10/4/2026. Đối tượng kiểm tra là các trường học có tổ chức bếp ăn tập thể, bao gồm cả các cơ sở giáo dục phổ thông và trường dân tộc nội trú.

Đoàn Kiểm tra an toàn thực phẩm bếp ăn tập thể tại Trường Mầm non Quảng Thành.

Đợt kiểm tra tập trung đánh giá việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể. Nội dung kiểm tra bao gồm hồ sơ pháp lý liên quan như giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm, hồ sơ sức khỏe và tập huấn kiến thức của người trực tiếp chế biến; nguồn gốc nguyên liệu, phụ gia thực phẩm; việc lưu mẫu thức ăn, kiểm thực ba bước và nguồn nước sử dụng trong chế biến.

Đoàn Kiểm tra thực tế tại bếp ăn Trường Mầm non Quảng Thịnh.

Bên cạnh đó, các đoàn kiểm tra sẽ trực tiếp kiểm tra điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ chế biến; việc thực hành vệ sinh của nhân viên; công tác thu gom, xử lý rác thải; biện pháp phòng chống côn trùng, động vật gây hại; cũng như quy trình bảo quản, vận chuyển thực phẩm. Trong trường hợp cần thiết, đoàn kiểm tra sẽ tiến hành lấy mẫu kiểm tra nhanh tại hiện trường hoặc gửi kiểm nghiệm các chỉ tiêu an toàn thực phẩm.

Ngày 3/4, Đoàn Kiểm tra an toàn thực phẩm bếp ăn tập thể trong trường học trên địa bàn các phường: Hạc Thành, Hàm Rồng, Nguyệt Viên, Quảng Phú, Đông Quang, Đông Sơn và Đông Tiến của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh đã tiến hành kiểm tra thực tế tại các trường học.

Việc kiểm tra được thực hiện theo phương pháp trực tiếp tại cơ sở, bảo đảm khách quan, đúng quy định, không gây ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của nhà trường. Thông qua hoạt động kiểm tra kết hợp tuyên truyền, đơn vị hướng tới nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ sở giáo dục và người trực tiếp chế biến thực phẩm trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm. Qua đó góp phần phòng, chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền nhiễm qua thực phẩm, bảo vệ sức khỏe học sinh ngay từ môi trường học đường.

Qua kiểm tra bước đầu, hầu hết các bếp ăn tập thể trong trường học đã cơ bản chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm, có đầy đủ hồ sơ pháp lý theo quy định; khu vực chế biến được bố trí tương đối hợp lý, bảo đảm nguyên tắc một chiều; nguyên liệu thực phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. Công tác lưu mẫu thức ăn, kiểm thực ba bước được thực hiện nghiêm túc tại nhiều đơn vị.

Tuy nhiên, đoàn kiểm tra cũng phát hiện một số tồn tại như: việc ghi chép sổ sách chưa đầy đủ, một số dụng cụ chế biến chưa được sắp xếp khoa học; khu vực bảo quản thực phẩm còn hạn chế; việc thực hành vệ sinh cá nhân của nhân viên chế biến tại một số cơ sở chưa đúng quy định. Đoàn kiểm tra đã nhắc nhở, hướng dẫn các đơn vị khắc phục kịp thời, đồng thời yêu cầu nghiêm túc chấn chỉnh những tồn tại nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm trong thời gian tới.

Tô Hà