Thanh Hóa triển khai Kế hoạch chiến lược Cộng đồng Kinh tế ASEAN

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành kế hoạch số 136/KH-UBND thực hiện Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch chiến lược Cộng đồng Kinh tế ASEAN tại Việt Nam giai đoạn 2026 - 2030 và 2031 - 2035 trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch đề ra mục tiêu tranh thủ tối đa các cơ hội và nguồn lực để hội nhập và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, hướng đến mục tiêu nâng cao mức sống cho người dân trên địa bàn tỉnh, giảm bất bình đẳng và đảm bảo công bằng xã hội; đưa tỉnh Thanh Hoá trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng của khu vực ASEAN và ASEAN+.

Trong đó, giai đoạn 2026 - 2030 Thanh Hóa trở thành một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về phát triển kinh tế, tận dụng tối đa các cam kết của AEC để thúc đẩy nội lực; phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh bình quân giai đoạn đạt từ 11% trở lên; trị giá hàng hoá xuất khẩu đến năm 2030 đạt 15 tỷ USD; kinh tế số và Công nghệ chiếm khoảng 30% GRDP; tập trung thu hút các dự án công nghệ cao từ các nước ASEAN (như Singapore, Thái Lan) vào Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp.

Mở rộng thị trường cho các sản phẩm thế mạnh như lọc hóa dầu, xi măng, may mặc và nông sản chế biến sâu sang thị trường các nước ASEAN; phấn đấu GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 7.900 USD vào năm 2030. Hoàn thiện hạ tầng Logistics tại Cảng nước sâu Nghi Sơn và nâng cấp Cảng hàng không Thọ Xuân thành cảng hàng không quốc tế để kết nối trực tiếp với các trung tâm kinh tế lớn trong ASEAN.

Giai đoạn 2030 - 2035, trở thành trung tâm lớn của cả nước và khu vực về công nghiệp lọc hóa dầu, năng lượng tái tạo và công nghiệp chế biến, chế tạo. Phát triển các đô thị theo tiêu chuẩn đô thị thông minh ASEAN, gắn liền với kinh tế xanh và phát triển bền vững. Đào tạo nguồn nhân lực đạt chuẩn khu vực, có khả năng di chuyển lao động tự do trong nội khối ASEAN, đặc biệt là các ngành kỹ thuật và du lịch.

Định hướng đến năm 2045, Thanh Hóa trở thành tỉnh kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh và là một trong những trung tâm kinh tế - xã hội năng động nhất trong khu vực ASEAN.

NM (Nguồn: UBND tỉnh)