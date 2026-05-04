Thanh Hóa triển khai Đề án phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Kế hoạch số 130/KH-UBND triển khai thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 13/2/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030.

Sầm Sơn là một trong các địa phương được lựa chọn để triển khai giai đoạn II thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 13/2/2026 của Thủ tướng Chính phủ.

Mục tiêu của kế hoạch nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 13/2/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quy hoạch và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực quy hoạch, phát triển đô thị, đầu tư, sử dụng đất và xây dựng hệ thống hạ tầng đô thị trên địa bàn tỉnh. Đồng thời tăng cường năng lực thích ứng của hệ thống đô thị trước tác động của biến đổi khí hậu và thiên tai, góp phần phát triển đô thị theo hướng bền vững.

Theo kế hoạch, Chỉ thị được thực hiện trên cơ sở phạm vi, thời gian và nhiệm vụ giải pháp đã được xác định tại Kế hoạch số 219/KH-UBND ngày 14/9/2022 của UBND tỉnh.

Trong đó, giai đoạn II (từ năm 2025-2030) thực hiện tại thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn (cũ); nay là các phường: Sầm Sơn, Nam Sầm Sơn, Bỉm Sơn, Quang Trung, Ngọc Sơn, Tân Dân, Hải Lĩnh, Tĩnh Gia, Đào Duy Từ, Hải Bình, Trúc Lâm, Nghi Sơn.

Kế hoạch đề ra các nhóm nhiệm vụ về quy hoạch đô thị, chương trình phát triển đô thị thích ứng biến đổi khí hậu; quản lý đất đai và không gian phát triển đô thị; điều tra, xây dựng cơ sở dữ liệu và bản đồ rủi ro thiên tai đô thị; đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng đô thị; quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị và giải pháp chống ngập; ứng dụng giải pháp kỹ thuật thích ứng biến đổi khí hậu và nhóm nhiệm vụ về tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng và theo dõi thực hiện.

UBND tỉnh yêu cầu việc triển khai các nhiệm vụ phải bám sát, đầy đủ nội dung của Chỉ thị; bảo đảm thực hiện đồng bộ với các quy hoạch, chương trình phát triển đô thị và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đồng thời phân công rõ trách nhiệm cho từng cơ quan, đơn vị và địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện. Đồng thời bảo đảm đồng bộ, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

