Thời tiết ngày 1/5: Nhiều khu vực có mưa dông vào chiều tối

Dự báo ngày 1/5, trời có mây, nắng, mưa rào, dông và nhiệt độ cao tại nhiều khu vực, đặc biệt miền Đông Nam Bộ tiếp tục có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh trời có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 1/5, thời tiết trên cả nước phổ biến có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm nhiều nơi xuất hiện mưa rào và dông, cục bộ có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực miền Đông Nam Bộ tiếp tục có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%.

Miền Tây Nam Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ C.

Từ ngày 2/5, nắng nóng diện rộng kết thúc ở khu vực Nam Bộ.

Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao.

Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Tuy nhiên, Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng lưu ý về nhiệt độ thực tế dự báo có thể chênh lệch 2-4 độ C so với nhiệt độ thực tế ngoài trời, thậm chí cao hơn nếu có các bề mặt hấp thụ nhiệt như bêtông, đường nhựa.

Dự báo chi tiết các khu vực trong ngày 1/5

Thủ đô Hà Nội

- Trời có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi; gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ C, cao nhất 29-31 độ C.

Khu vực Tây Bắc Bộ

- Trời nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu Tây Bắc có mưa rải rác; gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra hiện tượng thời tiết cực đoan.

- Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, có nơi dưới 20 độ C; cao nhất 27-30 độ C, riêng khu Tây Bắc 26-29 độ C.

Khu vực Đông Bắc Bộ

- Trời có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C; cao nhất 28-31 độ C.

Từ Thanh Hóa-Huế

Trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; gió nhẹ; nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong mưa dông.

- Nhiệt độ dao động 22-31 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ

- Trời có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ

- Trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; gió nhẹ.

- Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Khu vực Nam Bộ

- Trời có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; gió nhẹ.

- Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, cao nhất 33-36 độ C, miền Đông có nơi trên 36 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh

- Trời có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C, cao nhất 33-35 độ C./.

Theo TTXVN

