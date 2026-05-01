Từ 2-3/5, Trung Bộ và Nam Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt

Dự báo trong hai ngày 2-3/5, miền Trung và Nam Bộ có nắng nóng gay gắt, nhiệt độ phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C, độ ẩm tương đối thấp.

Người dân sử dụng khẩu trang, áo chống nắng giúp tránh nóng bức khi tham gia giao thông. (Ảnh: Lê Đông/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 2/5, khu vực vùng núi phía Tây từ Nghệ An đến thành phố Huế và miền Đông Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%, thời gian nắng nóng từ 12-16 giờ.

Ngày 3/5, khu vực từ Nghệ An đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, riêng vùng núi phía Tây khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-50%, thời gian nắng nóng từ 11-16 giờ.

Khu vực miền Đông Nam Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ C.

"Nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ C, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bêtông, đường nhựa. Ngày 4/5, nắng nóng diện rộng ở khu vực Trung Bộ kết thúc. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp 1," Trưởng phòng Dự báo Thời tiết Nguyễn Văn Hưởng lưu ý.

Ngày 1/5, khu vực Nam Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ như các trạm: Biên Hòa (Đồng Nai) 37,7 độ C, Thủ Dầu Một (Thành phố Hồ Chí Minh) 36,6 độ C, Mộc Hóa (Tây Ninh) 36,6 độ C, Vĩnh Long 36,1 độ C...; độ ẩm tương đối lúc 13 giờ phổ biến từ 50-55%./.

Theo Vietnam+