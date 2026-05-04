Khu vực Thanh Hóa nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ C, mưa dông bao trùm

Theo bản tin sáng 4/5 của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thanh Hóa, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực tỉnh Thanh Hóa gây mưa dông, nhiệt độ giảm, trời chuyển mát.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên khu vực tỉnh Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác. (Ảnh: Hoàng Đông)

Đêm qua và sáng sớm nay (4/5), khu vực Thanh Hóa có mưa rào rải rác, cục bộ có mưa to và dông, gió Đông bắc đến Đông trên đất liền cấp 2 - 3, trên Biển cấp 4. Nhiệt độ không khí lúc 01h00' ngày 4/5 phổ biến từ 23 - 25 độ C, giảm từ 1 - 4 độ C so với 24 giờ qua.

Ngày 4/5 bộ phận không khí lạnh này tiếp tục ảnh hưởng đến khu vực tỉnh Thanh Hóa.

Trên đất liền, gió Đông Bắc cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 - 4. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến từ 20 - 22 độ C. Trời chuyển mát.

Trên vùng biển, gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao 1,5 - 2,5m, biển động.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên sáng sớm ngày 4/5, khu vực tỉnh Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo chi tiết các khu vực ngày 4-5/5:

