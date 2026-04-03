Thanh Hóa: Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp 2025 bảo đảm chất lượng và tiến độ theo kế hoạch

Ng ày 3/4, Ban chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025 tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết và công bố kết quả sơ bộ tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025 tỉnh Thanh Hóa. Dự hội nghị có đồng chí Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các thành viên Ban Chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp, đại diện các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng phát biểu khai mạc hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng nhấn mạnh, tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp là một trong ba cuộc tổng điều tra thống kê quy mô lớn, được tổ chức 10 năm/lần nhằm thu thập thông tin toàn diện về nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và thực trạng phát triển nông thôn. Tại Thanh Hóa, cuộc tổng điều tra được triển khai trong 30 ngày (từ 1 đến 30/7/2025), bảo đảm chất lượng và tiến độ theo kế hoạch.

Công tác tổ chức được thực hiện đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở; Ban Chỉ đạo các cấp được thành lập, kiện toàn đúng quy định; hoạt động tuyên truyền triển khai đa dạng; việc tuyển chọn điều tra viên, giám sát viên được thực hiện chặt chẽ, phù hợp từng địa bàn. Quá trình thu thập thông tin từ hộ dân, trang trại, doanh nghiệp, hợp tác xã và cấp xã được triển khai đúng hướng dẫn của Trung ương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương nỗ lực của Ban Chỉ đạo các cấp, lực lượng điều tra viên, đặc biệt là đội ngũ thống kê cơ sở. Đồng thời khẳng định, việc khai thác hiệu quả dữ liệu tổng điều tra sẽ cung cấp cơ sở khoa học quan trọng để đánh giá thực trạng sản xuất, hạ tầng và đời sống nông thôn; phục vụ xây dựng chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn, nâng cao đời sống người dân và bảo đảm an sinh xã hội bền vững.

Đại dện lãnh đạo Thống kê tỉnh Thanh Hóa trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025.

Theo kết quả sơ bộ, toàn tỉnh đã thu thập thông tin của 594.846 hộ nông thôn, 91.030 hộ sản xuất nông, lâm, thủy sản ở khu vực thành thị; 968 trang trại; 222 doanh nghiệp; 450 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và 147 UBND cấp xã, phường. Dữ liệu được tổng hợp, biên soạn thành báo cáo sơ bộ, phản ánh khá toàn diện bức tranh phát triển nông thôn Thanh Hóa giai đoạn 2016-2025.

Sau 10 năm, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội khu vực nông thôn tiếp tục được đầu tư đồng bộ; sản xuất phát triển, đời sống người dân cải thiện. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, an sinh xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; mạng lưới chăm sóc sức khỏe cơ sở được củng cố; thiết chế văn hóa được tăng cường; các làng nghề phát triển gắn với bảo tồn giá trị truyền thống, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống khu vực nông thôn.

Đại dện lãnh đạo Thống kê tỉnh Thanh Hóa trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025.

Kết thúc cuộc Tổng điều tra, tỉnh Thanh Hóa được Ban Chỉ đạo trung ương đánh giá, xếp loại khá.

Tại hội nghị, 27 tập thể và 43 cá nhân có thành tích trong thực hiện Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025 đã được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. Nhiều tập thể và cá nhân được Thống kê tỉnh khen thưởng.

Khánh Phương