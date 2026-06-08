Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Tân Tiến

Chiều 8/6, Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh Thanh Hóa, đơn vị bầu cử số 21 gồm các đại biểu: Lương Trọng Thành, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; Trương Thị Hiền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tân Tiến; Nguyễn Hữu Long, Ủy viên chuyên trách Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri xã Tân Tiến trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Toàn cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Tân Tiến.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã thông tin tới cử tri dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, HĐND tỉnh khóa XIX; báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 5 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2026; kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp trước.

Đại biểu và cử tri tham gia buổi tiếp xúc.

Bày tỏ sự phấn khởi trước những kết quả phát triển kinh tế - xã hội mà tỉnh đã đạt được trong thời gian qua, cử tri xã Tân Tiến đã kiến nghị nhiều nội dung liên quan trực tiếp đến đời sống và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương như: Đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh quan tâm kiến nghị đến các cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, có cơ chế hỗ trợ phù hợp hơn đối với những trường hợp sử dụng đất ổn định lâu dài từ trước, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển đổi đất ở; khảo sát thực tế để bổ sung biển báo giao thông, vạch kẻ đường, gờ giảm tốc, biển phản quang tại các vị trí nguy hiểm; khảo sát tu bổ hệ thống dây điện, viễn thông để đảm bảo an toàn; chỉ đạo nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường ven biển, đoạn qua địa bàn xã Tân Tiến, đồng thời kiểm tra, sửa chữa các tuyến đường, cầu cống đã bị xuống cấp do phục vụ công trình; đẩy nhanh tiến độ thi công công trình đường Long Sơn, tạo điều kiện ổn định đời sống sinh hoạt và sản xuất của Nhân dân địa phương; quan tâm đầu tư nâng cấp tuyến đường tỉnh lộ 524 từ UBND xã Nga Thái cũ đi xã Nga Phú, nay là xã Nga An.

Cử tri xã Tân Tiến phát biểu tại hội nghị

Bên cạnh đó, cử tri cũng đề nghị tỉnh hỗ trợ giống lúa cho nông dân sản xuất lúa, vì hiện nay đầu tư cho sản xuất lúa quá cao mà giá trị hàng hóa bán ra lại thấp; có cơ chế để chuyển đổi các diện tích trồng lúa, cói xen kẹt trong khu dân cư, các diện tích sản xuất kém hiệu quả, năng suất thấp sang đào ao thả tôm, nuôi cá, trồng các loại cây có hiệu quả kinh tế cao hơn; tiếp tục nghiên cứu đơn giản hóa thủ tục hành chính để tạo thuận tiện cho người dân....

Đại biểu Lương Trọng Thành phát biểu tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri

Thay mặt Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu Lương Trọng Thành trân trọng cảm ơn những ý kiến, kiến nghị tâm huyết, trách nhiệm của cử tri; đồng thời giải trình, làm rõ một số vấn đề cử tri quan tâm. Tổ đại biểu HĐND tỉnh sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến kiến nghị của cử tri và tổng hợp để chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

Lê Quỳnh