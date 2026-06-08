Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại các xã Thọ Bình, Thọ Ngọc, Thọ Phú và Hợp Tiến

Chiều 8/6, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa, đơn vị bầu cử số 13 gồm các đồng chí: Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Lê Văn Diện, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh kiêm Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh; Nguyễn Thành Luân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tân Ninh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại các xã Thọ Bình, Thọ Ngọc, Thọ Phú và Hợp Tiến trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Toàn cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã thông báo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, HĐND tỉnh khóa XIX; báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh trong 5 tháng đầu năm 2026 và nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm. Các đại biểu cũng đã báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp cuối năm 2025 của HĐND tỉnh.

Cử tri xã Thọ Phú trình bày ý kiến kiến nghị tại hội nghị tiếp xúc cử tri.

Cử tri các xã trong đơn vị bầu cử số 13 đánh giá cao kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong những tháng đầu năm 2026. Đồng thời bày tỏ niềm vui mừng, phấn khởi về hiệu quả bước đầu sau 1 năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Trong không khí dân chủ, thẳng thắn, các cử tri trong đơn vị bầu cử số 13 đã kiến nghị đến đại biểu HĐND tỉnh nhiều vấn đề liên quan đời sống dân sinh và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh trên địa bàn.

Theo đó, cử tri các xã Thọ Bình, Hợp Tiến, Thọ Ngọc và Thọ Phú đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư, nâng cấp hệ thống đường giao thông trên địa bàn; hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng các khu nhà chức năng của trường mầm non và trường Tiểu học xã Thọ Bình; kiên cố hóa hệ thống kênh mương và sửa chữa, nâng cấp các trạm bơm tiêu úng nhằm tạo thuận lợi cho việc điều tiết nước tưới và tiêu úng cho diện tích sản xuất nông nghiệp và khu dân cư lân cận, nhất là trong mùa mưa bão; đề nghị hỗ trợ cơ chế, nguồn lực cho các địa phương trong công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt nông thôn.

Cử tri xã Hợp Tiến kiến nghị các nội dung liên quan đến đời sống dân sinh và công tác sắp xếp thôn, tổ dân phố.

Các cử tri cũng kiến nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh quan tâm bố trí, phân công đội ngũ cán bộ, công chức phù hợp với chuyên môn, năng lực và nâng mức phụ cấp đối với trưởng, phó các đoàn thể ở thôn nhằm khích lệ đội ngũ cán bộ cơ sở yên tâm công tác, nâng cao hiệu quả hoạt động phong trào và công tác vận động quần chúng ở cơ sở.

Liên quan đến công tác sáp nhập thôn theo Nghị định 185, các cử tri đề nghị tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để đảm bảo chi trả kịp thời chính sách cho cán bộ dôi dư sau sáp nhập cũng như hỗ trợ người dân thay đổi thông tin các loại giấy tờ tùy thân, tránh việc phải đi lại nhiều lần.

Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh giải trình một số kiến nghị của cử tri.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh trân trọng cảm ơn những ý kiến thẳng thắn, trách nhiệm của các cử tri. Đây là những lĩnh vực thiết thực, gắn liền với đời sống và được cử tri, Nhân dân hết sức quan tâm.

Giám đốc Công an tỉnh Tô Anh Dũng đã giải trình, làm rõ một số ý kiến, kiến nghị của cử tri, đồng thời đề nghị UBND các xã thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh và tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân hiểu đúng, đầy đủ về chủ trương sắp xếp thôn, tổ dân phố. Trong đó, tổ chức lấy ý kiến Nhân dân, hoàn thiện đề án sắp xếp thôn, tổ dân phố chậm nhất trước ngày 25/6, giải quyết đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở không tiếp tục công tác sau khi sắp xếp.

Đối với các ý kiến, kiến nghị vượt thẩm quyền, Tổ đại biểu số 13 HĐND tỉnh sẽ tổng hợp đầy đủ, báo cáo Thường trực HĐND tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.

Tuyết Hạnh