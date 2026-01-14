Công bố kết quả sơ bộ Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025

Sáng 14/1, Ban Chỉ đạo (BCĐ) Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025 trung ương tổ chức hội nghị tổng kết và công bố kết quả sơ bộ Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp (TĐT NTNN) năm 2025. Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Đồng chí Cao Văn Cường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp và kết nối trực tuyến với điểm cầu các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Tham dự tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa có đồng chí Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các ngành thành viên BCĐ.

TĐT NTNN năm 2025 được thực hiện theo Quyết định số 484/QĐ-TTg ngày 7/6/2024 của Thủ tướng Chính phủ nhằm thu thập thông tin phục vụ đánh giá thực trạng nền sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; thực trạng nông thôn và thông tin về cư dân nông thôn.

Đây là cuộc tổng điều tra có quy mô lớn, thực hiện trên phạm vi cả nước, thu thập thông tin của 15,84 triệu hộ gia đình ở nông thôn và gần 1,63 triệu hộ có hoạt động sản xuất nông lâm thủy sản ở thành thị, 28.349 trang trại, 5.966 doanh nghiệp nông lâm thủy sản, 8.355 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông lâm thủy sản và 8.309 đơn vị cấp xã.

Để tiến hành cuộc tổng điều tra, BCĐ trung ương và BCĐ tổng điều tra các địa phương đã huy động 131.552 điều tra viên thống kê, 9.920 tổ trưởng, 4.853 giám sát viên và đội ngũ công chức ngành thống kê từ trung ương đến địa phương. Đồng thời, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình điều tra.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Cuộc TĐT NTNN năm 2025 đã được thực hiện thành công theo đúng kế hoạch và phương án điều tra. Kết quả cuộc điều tra trở thành cơ sở để Đảng, Nhà nước phân tích xu hướng biến đổi, xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển nông thôn, khu vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản. Đồng thời, xây dựng chiến lược cải thiện mức sống dân cư nông thôn; nghiên cứu, đánh giá về quy mô, cơ cấu lao động nông thôn, lao động nông lâm thủy sản, thay đổi kết cấu hạ tầng nông thôn và xây dựng cơ sở dữ liệu về nông thôn...

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận các nội dung trong quá trình triển khai điều tra; các thiết bị phục vụ cho việc điều tra; ứng dụng công nghệ số vào điều tra...

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Xác định cuộc tổng điều tra có vai trò hết sực quan trọng đối với công tác hoạch định và điều hành chính sách phát triển kinh tế - xã hội địa phương, tỉnh Thanh Hóa đã tích cực triển khai công tác chuẩn bị cho cuộc tổng điều tra. UBND tỉnh, Thống kê tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, thành lập Ban Chỉ đạo TĐT NTNN năm 2025 và tổ thường trực giúp việc BCĐ các cấp.

Đồng thời, thực hiện tuyên truyền về nội dung, ý nghĩa của cuộc tổng điều tra trên phạm vi toàn tỉnh.

Đối tượng của cuộc tổng điều tra trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa gồm 905.110 hộ gia đình, 965 trang trại có hoạt động nông lâm thủy sản. Với số lượng đối tượng điều tra lớn, tỉnh sử dụng 5.277 điều tra viên thực hiện ở 4.666 địa bàn điều tra.

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn song cùng với cả nước, công tác điều tra của tỉnh Thanh Hóa đã bảo đảm đúng tiến độ. Toàn tỉnh hoàn thành toàn bộ công tác thu thập thông tin xã, trang trại và khoảng 690.000 hộ.

Theo đó, toàn tỉnh có 147 xã và 19 phường có hoạt động nông lâm thủy sản; 974 trang trại được thu thập thông tin và định vị GPS đầy đủ. Đến ngày 14/8/2025, toàn bộ các hộ đã có định vị GPS...

Toàn cảnh hội nghị (Ảnh chụp màn hình).

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của các tổ chức, cá nhân trong công tác triển khai, thực hiện tổng điều tra để có được kết quả chính xác, toàn diện nhất.

Phó Thủ tướng Chính phủ khẳng định, thông qua kết quả tổng điều tra, cấp ủy, chính quyền sẽ có cái nhìn đầy đủ, sát thực tế về thực trạng sản xuất, kết cấu hạ tầng, đời sống dân cư nông thôn. Đồng thời, đây là cơ sở khoa học để các bộ, ban, ngành và địa phương xây dựng các chiến lược phát triển vùng, phát triển sản xuất, nâng cao đời sống Nhân dân.

Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu BCĐ TĐT NTNN cấp tỉnh tổng hợp, biên soạn hoàn thiện số liệu một cách chính xác, trung thực để làm cơ sở cho BCĐ trung ương sớm ban hành kết quả chính thức.

Bộ Tài chính hướng dẫn BCĐ cấp tỉnh tổng hợp số liệu, điều chỉnh làm sạch dữ liệu; xây dựng báo cáo chuyên sâu với chất lượng cao nhất trình Chính phủ phê duyệt, làm cơ sở để các cơ quan, tổ chức sử dụng hiệu quả thông tin, góp phần hoạch định chính sách, điều hành kinh tế - xã hội trên cả nước theo đúng quy định.

Tại hội nghị, BCĐ TĐT NTNN trung ương đã khen thưởng các tổ chức, cá nhân đạt thành tích cao trong chỉ đạo, tham mưu, lập thành tích đột xuất trong thực hiện TĐT NTNN năm 2025.

Lê Hoà