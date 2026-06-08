Kiểm tra việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại 6 xã

Ngày 8/6, Đoàn kiểm tra số 1021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do Đại tá Đinh Bạt Văn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và một số nhiệm vụ liên quan tại 6 xã: Như Thanh, Mậu Lâm, Yên Thọ, Xuân Du, Xuân Thái, Thanh Kỳ.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, Ban Thường vụ Đảng ủy các xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả. Các cơ quan khối Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội được sắp xếp, kiện toàn cơ bản đầy đủ theo quy định; chức năng, nhiệm vụ từng bước được phân định rõ, giảm chồng chéo, bảo đảm hoạt động thông suốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Lãnh đạo xã Như Thanh phát biểu tại buổi làm việc.

Lãnh đạo các địa phương tham dự buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các ý kiến tập trung đã đánh giá toàn diện quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đồng thời chỉ ra những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp tháo gỡ. Một số hạn chế, khó khăn được đưa ra sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp như: khối lượng công việc tăng trong khi số lượng cán bộ, công chức ở một số bộ phận còn thiếu, năng lực hoàn thành nhiệm vụ trong môi trường số còn hạn chế; hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn thực hiện thay đổi nhiều có nội dung chưa đồng bộ.

Chỉ huy Trưởng Bộ CHQS tỉnh Đinh Bạt Văn cùng các thành viên trong đoàn kiểm tra Ban CHQS xã Như Thanh.

Đối với mục tiêu tăng trưởng hai con số, quy mô kinh tế một số xã còn nhỏ, tốc độ tăng trưởng kinh tế chưa tạo được bước đột phá; tiến độ triển khai một số công trình trọng điểm còn chậm, thu hút đầu tư vào phát triển kinh tế còn hạn chế.

Đối với công tác chuyển đổi số, hạ tầng công nghệ thông tin chưa đồng bộ; chuyển đổi số ở một số lĩnh vực còn chậm; nguồn lực đầu tư nâng cấp hệ thống máy móc, thiết bị phục vụ chuyển đổi số còn hạn chế.

Công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại một số tiêu chí còn khó lượng hóa, đánh giá ở một số nội dung, lĩnh vực còn định tính, việc theo dõi, cập nhật kết quả thực hiện của tập thể, cá nhân chưa đầy đủ, kịp thời.

Chỉ huy Trưởng Bộ CHQS tỉnh Đinh Bạt Văn, Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Đại tá Đinh Bạt Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Trưởng đoàn kiểm tra ghi nhận những nỗ lực của các địa phương trong tổ chức, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; đồng thời chia sẻ với những khó khăn, vướng mắc đang phát sinh trong quá trình thực hiện.

Đối với những khó khăn, vướng mắc được địa phương phản ánh, đồng chí Chỉ huy Trưởng Bộ CHQS tỉnh yêu cầu các phòng, ban chuyên môn tăng cường phối hợp, hướng dẫn cơ sở trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; kịp thời rà soát những nội dung còn bất cập về quy trình, thủ tục để tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh phù hợp. Địa phương cần chủ động xây dựng phương án bố trí, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức; đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Bên cạnh đó, cần tập trung hoàn thiện hạ tầng số; tăng cường số hóa hồ sơ, tài liệu, nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Đối với các kiến nghị vượt thẩm quyền, Đoàn kiểm tra sẽ tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết, góp phần bảo đảm chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động ổn định, thông suốt, hiệu lực, hiệu quả.

Hoàng Lan