Dự kiến giảm hơn 17.000 đầu mối cơ sở giáo dục trên cả nước, tương ứng 45,7%

Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 5/8, báo cáo của 34 địa phương cho thấy tổng số cơ sở giáo dục công lập sau sắp xếp dự kiến giảm từ 37.386 xuống 20.284, giảm 17.102 đầu mối, tương ứng 45,7%.

Trường Tiểu học Tam Chung (Thanh Hóa). (Ảnh: Nguyễn Nam.TTXVN)

Việc giảm đầu mối chủ yếu được thực hiện thông qua tổ chức trường nhiều cấp học, chuyển cơ sở cũ thành phân hiệu, điểm trường và sắp xếp lại các trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên. Các địa điểm dạy học cần thiết cơ bản được duy trì, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, miền núi, biên giới và hải đảo, nhằm bảo đảm quyền tiếp cận giáo dục của học sinh.

Trọng tâm sau sắp xếp không chỉ là giảm đầu mối mà phải bảo đảm các cơ sở giáo dục vận hành ổn định, hiệu quả và không làm ảnh hưởng đến quyền học tập của học sinh.

Các địa phương đã chủ động chuẩn bị các điều kiện vận hành mô hình mới, gồm kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ, bàn giao tài chính, tài sản, hồ sơ, dữ liệu và xây dựng kế hoạch giáo dục. Ngành giáo dục cũng chú trọng công khai, minh bạch, tạo sự đồng thuận trong đội ngũ và nhân dân, bảo đảm các cơ sở giáo dục sau sắp xếp hoạt động ổn định trước năm học 2026-2027.

Một trong những vấn đề đặt ra khi sắp xếp lại đầu mối cơ sở giáo dục là giải quyết nhân sự dôi dư, đặc biệt là lực lượng nhân viên trường học như kế toán, thủ quỹ, thủ thư.

Phương án xử lý đội ngũ cơ bản được các địa phương xây dựng theo hướng tiếp nhận, sử dụng tối đa nhân sự hiện có, bảo đảm ổn định hoạt động của các cơ sở giáo dục sau sắp xếp, quyền, lợi ích hợp pháp của đội ngũ chịu tác động.

Các địa phương ưu tiên bố trí tại trường chính, phân hiệu, điểm trường; điều động đến cơ sở giáo dục còn thiếu; chuyển người đủ điều kiện trở lại giảng dạy hoặc bố trí công tác khác phù hợp với năng lực, chuyên môn. Trường hợp không còn phương án bố trí thì thực hiện chế độ, chính sách theo quy định.

Đối với nhân viên trường học, xu hướng chung là duy trì các vị trí gắn trực tiếp với việc bảo đảm chất lượng giáo dục và chăm sóc học sinh tại từng địa điểm học như thư viện, thiết bị thí nghiệm và y tế trường học; đồng thời tổ chức lại các vị trí hành chính như kế toán, văn thư, thủ quỹ, theo hướng tinh gọn, bố trí dùng chung trong cùng một pháp nhân.

Các địa phương tiếp tục rà soát đến từng người, từng vị trí; ưu tiên bố trí lại trong ngành, điều động đến đơn vị còn thiếu hoặc chuyển sang vị trí việc làm phù hợp; chỉ giải quyết chế độ, chính sách khi không còn khả năng bố trí.

Theo yêu cầu của Chính phủ, việc sắp xếp trường học phải hoàn thành trước ngày 30/8, giảm tối thiểu 30% đầu mối, ở vùng thuận lợi giảm khoảng 50%./.

Theo TTXVN