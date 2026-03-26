Thanh Hóa tăng cường quản lý giá cước vận tải trước biến động giá nhiên liệu

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản số 5107/UBND-CNXDKH ngày 25/3/2026 chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tăng cường công tác quản lý giá cước vận tải trong bối cảnh giá nhiên liệu có nhiều biến động, nhằm bảo đảm ổn định thị trường và quyền lợi của người dân.

Xe khách Hào Hương trước giờ xuất bến tại bến xe khách xã Triệu Sơn. Ảnh: Khánh Huyền

Theo đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Công Thương và UBND các xã, phường cùng các đơn vị liên quan nghiên cứu, triển khai thực hiện các nội dung theo chỉ đạo của Bộ Xây dựng; đồng thời kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh những vấn đề vượt thẩm quyền.

Trọng tâm là theo dõi sát diễn biến giá xăng dầu và tác động đến giá cước vận tải trên địa bàn, nhất là đối với vận chuyển hành khách và hàng hóa thiết yếu. Các cơ quan chức năng hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện kê khai giá cước theo đúng quy định của Luật Giá và các văn bản liên quan, bảo đảm tính đúng, tính đủ chi phí.

Cùng với đó, tỉnh yêu cầu tăng cường kiểm tra việc kê khai, niêm yết và bán đúng giá niêm yết của các đơn vị kinh doanh vận tải; tập trung vào những đơn vị có mức tăng giá lớn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, không để xảy ra tình trạng lợi dụng biến động giá nhiên liệu để tăng giá bất hợp lý.

Đối với các doanh nghiệp vận tải, UBND tỉnh yêu cầu chấp hành nghiêm quy định về giá; chủ động rà soát, tối ưu hóa phương án hoạt động, bố trí phương tiện phù hợp với nhu cầu thực tế, hạn chế xe chạy rỗng nhằm tiết kiệm nhiên liệu và nâng cao hiệu quả khai thác. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý, điều hành và từng bước chuyển đổi sang phương tiện sử dụng năng lượng điện, năng lượng sạch để giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.

Việc tăng cường quản lý giá cước vận tải được kỳ vọng sẽ góp phần ổn định thị trường, kiểm soát lạm phát và bảo đảm môi trường kinh doanh lành mạnh trên địa bàn tỉnh.

LP (Nguồn UBND tỉnh)