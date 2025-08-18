Thanh Hóa sẽ đầu tư hơn 700 tỷ đồng xây dựng 6 trường nội trú liên cấp vùng biên

Thanh Hóa dự kiến sẽ xây 6 trường nội trú liên cấp tại các xã vùng biên trong năm 2025 với tổng kinh phí 739 tỷ đồng.

Khu phòng học của Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Pù Nhi, xã Pù Nhi vừa xây dựng xong, chuẩn bị đưa vào sử dụng đầu năm học mới 2025-2026.

UBND tỉnh Thanh Hóa đã có công văn số 13055/UBND-THĐT đề xuất danh mục đầu tư xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - Trung học cơ sở (THCS) tại các xã biên giới đất liền trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Xem công văn tại đây.

Theo Nghị quyết số 1686/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Thanh Hóa năm 2025; trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có 16 xã biên giới đất liền, với 41 cơ sở giáo dục phổ thông gồm 21 trường Tiểu học, 17 trường THCS, 1 trường Dân tộc nội trú THCS, 1 trường liên cấp Tiểu học và THCS, 1 trường liên cấp THCS và THPT.

Dự kiến năm học 2025-2026, số lượng học sinh các xã biên giới đạt khoảng 14.504 em với 594 lớp học.

Theo UBND tỉnh Thanh Hóa, 6 dự án được lựa chọn đều nằm tại những xã vùng biên có địa hình hiểm trở và điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, khởi công trong năm 2025 và sắp xếp theo thứ tự ưu tiên, cụ thể:

Trường nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Tam Lư đặt tại bản Làng, xã Tam Lư, được xây mới trên diện tích khoảng 6ha, quy mô 39 lớp với 1.013 học sinh, tổng vốn đầu tư 187 tỷ đồng, là dự án có quy mô và kinh phí lớn nhất.

Trường nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Tam Thanh ở bản Mò, xã Tam Thanh sẽ được cải tạo, nâng cấp và mở rộng, quy mô 26 lớp với 710 học sinh, kinh phí 147 tỷ đồng.

Trường nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Na Mèo tại bản Na Mèo, xã Na Mèo sẽ được cải tạo và mở rộng để đáp ứng 29 lớp cho 632 học sinh, vốn đầu tư 87 tỷ đồng.

Tại bản Xuân Thành, xã Sơn Thủy, công trình cải tạo và mở rộng Trường nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Sơn Thủy, quy mô 30 lớp với 750 học sinh có tổng vốn 115 tỷ đồng.

Trường nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Yên Khương sẽ được cải tạo, nâng cấp, mở rộng tại Bản Bôn, xã Yên Khương, với quy mô 38 lớp, 962 học sinh. Tổng vốn đầu tư 90 tỷ đồng.

Tại thôn Cạn, xã Bát Mọt sẽ cải tạo, sửa chữa, mở rộng khu Trường Tiểu học và Trường THCS Bát Mọt và xây dựng các hạng mục đồng bộ khác đáp ứng tiêu chuẩn trường nội trú liên cấp Tiểu học và THCS với quy mô 20 lớp, 513 học sinh. Tổng mức đầu tư 113 tỷ đồng.

Tỉnh đã giao các sở, ngành, đơn vị liên quan xác định tiêu chí ưu tiên, từ đó lập danh mục đầu tư phù hợp. Đối với hai trường Tiểu học và THCS được xây dựng cạnh nhau, xem xét sửa chữa, cải tạo, mở rộng, xây dựng bổ sung nhà nội trú, nhà ăn, bếp ăn, các công trình chức năng thiết yếu khác theo diện tích đất thực tế.

Đối với hai trường Tiểu học và THCS không xây dựng cạnh nhau, khoảng cách không quá xa, xem xét khả năng sửa chữa, cải tạo, mở rộng của một trong hai trường để xây dựng nhà nội trú, nhà ăn, bếp ăn; đối với mỗi trường xem xét khả năng sửa chữa, mở rộng để xây dựng các khu chức năng thiết yếu khác theo diện tích thực tế.

Đối với hai trường tiểu học và THCS có khoảng cách xa nhau, xem xét mở rộng một trường để xây dựng nhà lớp học cho trường còn lại; xây dựng nhà nội trú, nhà ăn, bếp ăn; các công trình chức năng thiết yếu khác.

Linh Hương