Thanh Hóa phấn đấu đến năm 2030 đạt mức tiết kiệm năng lượng tối thiểu từ 8-10%

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành quyết định phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2026-2030, với mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 đạt mức tiết kiệm năng lượng tối thiểu từ 8-10% tổng mức tiêu thụ năng lượng toàn tỉnh.

Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là một trong những trụ cột quan trọng để đảm bảo an ninh năng lượng, phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Theo kế hoạch, toàn tỉnh tập trung hướng đến mục tiêu đẩy mạnh việc thực hiện tiết kiệm điện trong các khâu truyền tải, phân phối, kinh doanh và sử dụng điện, phấn đấu giảm tổn thất điện năng xuống thấp hơn 3,4% vào năm 2030. Đảm bảo việc tuân thủ các yêu cầu của Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với các cơ sở tiêu thụ năng lượng trọng điểm.

Đối với các cơ quan, đơn vị có chi phí hoạt động từ ngân sách nhà nước, phấn đấu đến năm 2030 có 50% các tòa nhà công sở sử dụng điện mặt trời áp mái nhà theo hình thức tự sản xuất, tự tiêu thụ (theo Quyết định số 768/QĐTTg). Các doanh nghiệp, trụ sở cơ quan đầu tư mới bắt buộc phải sử dụng các thiết bị tiết kiệm năng lượng, trang bị hệ thống sử dụng năng lượng mặt trời.

Triển khai hệ thống chiếu sáng đô thị đảm bảo hiện đại văn minh, hiệu quả, nhằm giảm khoảng 40% tổng mức tiêu thụ điện năng so với dự báo. Tiếp tục triển khai việc thay thế hệ thống đèn chiếu sáng cũ hiện có bằng đèn Led tiết kiệm điện, hiệu suất cao, lắp đặt thiết bị điều khiển tự động thông minh cho hệ thống chiếu sáng công cộng tại các tuyến đường chính tại trung tâm các xã, phường.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mới, sử dụng năng lượng tái tạo thay thế nhiên liệu truyền thống. Giảm 5% lượng tiêu thụ xăng, dầu trong giao thông vận tải so với dự báo nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu của ngành đến năm 2030. Thực hiện việc kiểm toán năng lượng cho 100% các doanh nghiệp sử 3 dụng năng lượng trọng điểm; hỗ trợ khuyến khích việc kiểm toán năng lượng đối với các cơ sở sử dụng năng lượng lớn, các tòa nhà, công sở phù hợp theo quy định.

Để đạt các mực tiêu trên, các nhiệm vụ được đề ra bao gồm: Nâng cao công tác quản lý nhà nước về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Tuyên truyền phổ biến thông tin, nâng cao nhận thức cho cộng đồng, thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Tăng cường việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các lĩnh vực: Sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng, giao thông và chiếu sáng công cộng. Nâng cao công tác quản lý trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại cơ quan, công sở. Tiếp tục triển khai có hiệu quả việc tiết kiệm trong truyền tải, phân phối và sử dụng điện. Tổ chức thực hiện các giải pháp về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các hộ gia đình. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Việc triển khai kế hoạch nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp của Quyết định số 280/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030. Tạo bước chuyển biến đột phá trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Đẩy mạnh việc sử dụng các dạng năng lượng mới, năng lượng tái tạo, điện mặt trời mái nhà, sinh khối trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và sinh hoạt. Qua đó, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Đồng thời tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong nhận thức và hành động của hệ thống chính trị và nhân dân trong tỉnh trong việc triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định số 280/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

NM