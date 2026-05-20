Ban hành Chương trình thực hiện Nghị quyết về phát triển kinh tế Nhà nước

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành chương trình hành động nhằm thúc đẩy hiệu quả, đổi mới và phát triển kinh tế Nhà nước theo nghị quyết mới.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Quyết định số 464/QĐ-NHNN về Chương trình hành động của Ngân hàng Nhà nước thực hiện Nghị quyết số 29/NQ-CP ngày 24/2/2026 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 79-NQ/TW ngày 6/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế Nhà nước.

Theo Quyết định, Chương trình hành động được ban hành nhằm tổ chức thể chế hóa và triển khai đầy đủ, đồng bộ, thống nhất các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra tại Nghị quyết số 29/NQ-CP; đồng thời xác định rõ nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức tín dụng nhà nước, doanh nghiệp nhà nước do Ngân hàng Nhà nước làm cơ quan đại diện chủ sở hữu và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc trong quá trình tổ chức thực hiện.

Chương trình hành động nhấn mạnh mục tiêu góp phần hiện thực hóa yêu cầu nâng cao hiệu quả hoạt động, phát huy vai trò chủ đạo, tiên phong và định hướng chiến lược của kinh tế Nhà nước trong giai đoạn mới.

Để đạt mục tiêu này, bên cạnh việc thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các đơn vị trong toàn ngành, các tổ chức tín dụng nhà nước, doanh nghiệp nhà nước và đơn vị sự nghiệp thuộc Ngân hàng Nhà nước quán triệt đầy đủ, sâu sắc tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về quan điểm, chủ trương của Đảng đối với phát triển kinh tế Nhà nước.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu đổi mới mạnh mẽ tư duy lãnh đạo, chỉ đạo, chuyển mạnh từ tư duy quản lý hành chính sang kiến tạo phát triển, quản trị hiện đại và hành động quyết liệt; nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành, quản trị trong toàn hệ thống.

Một trong những nội dung trọng tâm được Chương trình hành động đặt ra là việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý nhằm kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý, tháo gỡ các điểm nghẽn, nút thắt về thể chế đối với kinh tế Nhà nước.

Trong quá trình rà soát, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu chú trọng nguyên tắc phân định rõ chức năng sở hữu, chức năng quản lý kinh tế và chức năng thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ không vì mục tiêu lợi nhuận với chức năng kinh doanh của các tổ chức kinh tế Nhà nước.

Chương trình hành động cũng nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản hóa thủ tục, giảm thời gian và chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp và người dân; giảm thiểu sự can thiệp hành chính trực tiếp; tăng cường phân cấp, phân quyền; nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị; đồng thời áp dụng nguyên tắc quản lý rủi ro, chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước xác định việc xây dựng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là nhiệm vụ quan trọng, đặc biệt là đội ngũ lãnh đạo, quản lý và chuyên gia trong các tổ chức kinh tế Nhà nước. Chương trình yêu cầu bảo đảm chế độ thu nhập tương xứng, phù hợp với thị trường lao động; xây dựng cơ chế hiệu quả nhằm thu hút, trọng dụng nhân tài gắn với tiêu chuẩn năng lực, đạo đức nghề nghiệp và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.

Đáng chú ý, Chương trình hành động nêu rõ yêu cầu kiên quyết thay thế, miễn nhiệm những cá nhân thiếu trách nhiệm, yếu kém để xảy ra thất thoát, lãng phí, ảnh hưởng tiêu cực, làm trì trệ hoặc kìm hãm sự phát triển và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Trong lĩnh vực chuyển đổi số và dữ liệu, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu tiếp tục hoàn thiện các cơ sở dữ liệu ngành Ngân hàng, đồng thời tham gia hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia phục vụ công tác giám sát, đánh giá hiệu quả quản lý, sử dụng vốn, tài sản và nguồn lực Nhà nước; làm căn cứ cho hoạch định chính sách, phân bổ và điều tiết nguồn lực.

Đối với các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Chương trình hành động yêu cầu tăng cường phối hợp trong công tác kiểm tra, thanh tra nhằm tránh chồng chéo, trùng lặp, hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động của các cơ quan, tổ chức kinh tế Nhà nước.

Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương trong các trường hợp không có yếu tố tham nhũng, vụ lợi.

Các đơn vị cũng được yêu cầu tăng cường hoạt động đối thoại, chủ động tiếp nhận, lắng nghe phản ánh, kiến nghị để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Cũng theo Chương trình hành động, Văn phòng Ngân hàng Nhà nước được giao đầu mối phối hợp với Thời báo Ngân hàng xây dựng và tổ chức triển khai hoạt động tuyên truyền thường xuyên, sâu rộng về Nghị quyết số 79-NQ/TW, Nghị quyết số 29/NQ-CP cũng như vai trò của kinh tế Nhà nước, với yêu cầu đa dạng hóa hình thức và phương thức tuyên truyền nhằm nâng cao hiệu quả truyền thông chính sách./.

Theo Vietnam+