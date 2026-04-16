Thanh Hóa hoàn thành cấp căn cước cho 100% học sinh tham gia các kỳ thi năm 2026

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, UBND tỉnh Thanh Hóa về đẩy mạnh thực hiện Đề án 06, trong thời gian qua, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tập trung cao độ, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm cấp căn cước, tài khoản định danh điện tử cho học sinh tham gia các kỳ thi năm 2026.

Công an Thanh Hóa thu nhận hồ sơ cấp thẻ Căn cước cho học sinh, bảo đảm quyền lợi khi tham gia các kỳ thi năm 2026.

Với tinh thần chủ động, quyết liệt và trách nhiệm cao, lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội toàn tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục và chính quyền địa phương tổ chức rà soát, lập danh sách học sinh trong diện dự thi; đồng thời, triển khai các Tổ công tác lưu động trực tiếp đến từng trường học để thu nhận hồ sơ cấp căn cước và kích hoạt tài khoản định danh điện tử ngay tại chỗ. Quá trình thực hiện được tiến hành khoa học, linh hoạt, bảo đảm nhanh chóng, chính xác, tạo thuận lợi tối đa cho học sinh và phụ huynh.

Đến nay, Công an tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành việc thu nhận hồ sơ cấp căn cước, tài khoản định danh điện tử cho tất cả các em học sinh tham gia các kỳ thi năm học 2026 - 2027 (với trên 80.000 học sinh), đặc biệt là đối với các em học sinh tham gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và kỳ tuyển sinh vào lớp 10. Qua đó, bảo đảm 100% học sinh đủ điều kiện đều được cấp căn cước, tài khoản định danh điện tử phục vụ đăng ký, tham gia các kỳ thi theo quy định.

Quốc Hương