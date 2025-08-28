Thanh Hóa giành “mưa” huy chương tại Giải bơi – lặn vô địch các CLB quốc gia 2025

Ngày 28/8, hai đội tuyển Bơi và Lặn Thanh Hóa đã để lại ấn tượng mạnh tại Giải Bơi - Lặn vô địch các CLB quốc gia năm 2025 khi xuất sắc xếp thứ Nhì toàn đoàn môn Bơi và thứ Ba toàn đoàn môn Lặn với tổng 69 huy chương giành được.

Đội tuyển Bơi Thanh Hóa giành tổng 46 huy chương ở giải đấu năm nay.

Giải Bơi – Lặn vô địch các CLB quốc gia năm 2025 do Cục Thể dục thể thao Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng và Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam đồng tổ chức. Tham dự giải có 16 CLB đến từ các tỉnh, thành phố trên cả nước với gần 300 vận động viên. Giải diễn ra từ ngày 24 đến 28/8 tại Bể bơi Bến Bính (Hải Phòng).

Bơi Thanh Hóa thể hiện sức mạnh tuyệt đối ở lứa tuổi U11

Ở môn Bơi, đội tuyển Bơi Thanh Hóa tiếp tục mang về “mưa vàng” với những cái tên nổi bật như: Lê Anh Bảo Thái (9 HCV, 2 HCĐ - lứa tuổi U11), Nguyễn Hà My (4 HCV, 2 HCB, 4 HCĐ - lứa tuổi U11), Lê Hải Nam Anh (4 HCV, 7 HCB - lứa tuổi U11), Lê Thiên Vy (2 HCV, 5 HCB, 2 HCĐ - lứa tuổi 12-13)...

Bơi Thanh Hóa thể hiện sức mạnh tuyệt đối ở lứa tuổi U11.

Đáng chú ý, ở lứa tuổi U11, đoàn Thanh Hóa cho thấy sức mạnh tuyệt đối khi giành chiến thắng ở tất cả các nội dung, nhờ màn trình diễn ấn tượng của bộ ba VĐV nhí: Bảo Thái, Hà My và Nam Anh.

Đặc biệt, “thần đồng” Bảo Thái đã cho thấy sự tiến bộ đáng khen khi giành tấm HCV nội dung 50m bơi ngửa, đạt thông số 31 giây 03 – nhanh hơn đáng kể so với thành tích 33 giây 00 mà em lập được tại giải trẻ cách đây chưa lâu.

Đội tuyển Bơi Thanh Hóa xếp hạng Nhì toàn đoàn. (Ảnh: haiphong.gov.vn)

Kết thúc giải, đội tuyển Bơi Thanh Hóa giành tổng cộng 46 huy chương: 19 HCV, 15 HCB và 12 HCĐ, qua đó xếp thứ Nhì toàn đoàn, chỉ sau đoàn Hà Nội. Xếp thứ Ba ở nội dung Bơi là đoàn chủ nhà Hải Phòng.

Đội tuyển Lặn Thanh Hóa xếp thứ Ba toàn đoàn

Trong khi đó, ở môn Lặn, thầy trò HLV trưởng Phạm Tuấn Anh cũng thi đấu đầy nỗ lực và giành thành tích ấn tượng với 23 huy chương: 8 HCV, 9 HCB, 6 HCĐ, xếp thứ Ba toàn đoàn.

Các VĐV tranh tài ở bộ môn Lặn. (Ảnh: haiphong.gov.vn)

Nhiều VĐV trẻ của Thanh Hóa đã để lại dấu ấn như: Vũ Lưu Bảo Ngọc (3 HCV, 3 HCB, 1 HCĐ), Lê Khương Duy (3 HCV, 2 HCĐ), Lê Thị Nhung (1 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ), Lê Ngọc Nương (1 HCV, 3 HCB)...

Sau 5 ngày thi đấu, Vũ Lưu Bảo Ngọc (lứa tuổi 14–15) là gương mặt nổi bật nhất khi giành 3 HCV các cự ly 50m, 100m, 200m vòi hơi chân vịt (VHCV), thêm 3 HCB ở các nội dung chân vịt đôi (CVĐ) và 1 HCĐ 400m CVĐ. Trong khi đó, Lê Khương Duy (lứa tuổi 16–18) cũng thi đấu ấn tượng với 3 HCV (50m nín thở, 50m, 100m VHCV) cùng 2 HCĐ nội dung CVĐ, trở thành hai VĐV chủ lực, góp phần quan trọng đưa Thanh Hóa vào top 3 toàn đoàn.

Đội tuyển Lặn Thanh Hóa xếp thứ Ba toàn đoàn. (Ảnh: haiphong.gov.vn)

Những trải nghiệm đáng quý tại giải Vô địch các CLB quốc gia năm nay hứa hẹn trở thành nền tảng vững chắc để Bơi – Lặn Thanh Hóa tiếp tục bứt phá ở các giải đấu quốc gia trong thời gian tới.

