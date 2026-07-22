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Thanh Hóa giành Giải ba toàn đoàn Giải Vô địch Wushu trẻ quốc gia

Anh Tuân
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(Baothanhhoa.vn) - Sau gần một tuần tranh tài, sáng 22/7, tại Nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh đã diễn ra những nội dung thi đấu cuối cùng, lễ bế mạc, trao giải cho các vận động viên (VĐV), đoàn VĐV xuất sắc tham gia Giải Vô địch Wushu trẻ quốc gia năm 2026.

Thanh Hóa giành Giải ba toàn đoàn Giải Vô địch Wushu trẻ quốc gia

Sau gần một tuần tranh tài, sáng 22/7, tại Nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh đã diễn ra những nội dung thi đấu cuối cùng, lễ bế mạc, trao giải cho các vận động viên (VĐV), đoàn VĐV xuất sắc tham gia Giải Vô địch Wushu trẻ quốc gia năm 2026.

Thanh Hóa giành Giải ba toàn đoàn Giải Vô địch Wushu trẻ quốc gia

Ban Tổ chức trao cờ nhất, nhì, ba toàn đoàn cho các đơn vị: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Thanh Hóa.

Giải do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Cục Thể dục thể thao Việt Nam tổ chức, thu hút hơn 600 cán bộ, VĐV, huấn luyện viên (HLV) đến từ 20 tỉnh, thành, ngành trên cả nước. Các VĐV tranh tài ở hai nội dung Taolu (biểu diễn) và Sanda (tán thủ), với nhiều hạng cân và nhóm tuổi khác nhau.

Thanh Hóa giành Giải ba toàn đoàn Giải Vô địch Wushu trẻ quốc gia

Các VĐV thi đấu chung kết ở nội dung Taolu sáng 22/7.

Thanh Hóa giành Giải ba toàn đoàn Giải Vô địch Wushu trẻ quốc gia

Ban Tổ chức trao giải nhất, nhì, ba nội dung côn thuật nam (nhóm C).

Thanh Hóa giành Giải ba toàn đoàn Giải Vô địch Wushu trẻ quốc gia

Ban Tổ chức trao giải nhất, nhì, ba nội dung Sanda 65kg nữ nhóm A.

Kết thúc giải, Đoàn Hà Nội giành giải nhất toàn đoàn ở cả hai nội dung Sanda và Taolu. TP Hồ Chí Minh và Thái Nguyên giành vị trí nhì và ba toàn đoàn ở nội dung Taolu. Nội dung Sanda, đoàn Thanh Hóa giành giải nhì toàn đoàn; đoàn Quảng Ngãi giành giải ba toàn đoàn.

Chung cuộc đoàn Hà Nội với lực lượng đồng đều và chất lượng, tiếp tục khẳng định vị thế khi vượt trội về số huy chương, xuất sắc giành giải nhất toàn đoàn; giải nhì toàn đoàn thuộc về TP. Hồ Chí Minh và giải ba toàn đoàn thuộc về đoàn Thanh Hóa.

Thanh Hóa giành Giải ba toàn đoàn Giải Vô địch Wushu trẻ quốc gia

Ban Tổ chức trao giải nhất, nhì, ba toàn đoàn nội dung Sanda cho các đơn vị: Hà Nội, Thanh Hóa và Quảng Ngãi.

Là đơn vị đăng cai, đoàn Thanh Hóa cũng khẳng định chiều sâu trong công tác huấn luyện trẻ và đã xuất sắc hoàn thành mục tiêu với 5 huy chương vàng, 7 huy chương bạc và 11 huy chương đồng, xếp thứ ba toàn đoàn chung cuộc và nhì toàn đoàn ở nội dung Sanda.

Anh Tuân

Từ khóa:

#Tp Hồ Chí Minh #Quốc gia #An toàn vệ sinh thực phẩm #Vô địch #Tranh tài #Vận động viên #Xuất sắc #Sở Văn hóa #Thể dục #Phát triển kinh tế

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