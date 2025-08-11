Thanh Hóa giành 20 huy chương tại Giải vô địch trẻ Jujitsu quốc gia

(Baothanhhoa.vn) - Đội tuyển Jujitsu Thanh Hóa đã thi đấu thành công, giành được 20 huy chương tại Giải vô địch trẻ Jujitsu quốc gia năm 2025 diễn ra từ ngày 4 - 11/8 tại TP Đà Nẵng.

Đội tuyển Jujitsu Thanh Hóa đã thi đấu thành công, giành được 20 huy chương tại Giải vô địch trẻ Jujitsu quốc gia năm 2025 diễn ra từ ngày 4 - 11/8 tại TP Đà Nẵng.

Đội tuyển Jujitsu Thanh Hóa đã có một giải đấu thành công về chuyên môn.

Giải vô địch trẻ Jujitsu quốc gia năm 2025 do Cục Thể dục thể thao Việt Nam, Liên đoàn Jujitsu Việt Nam và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng phối hợp đăng cai tổ chức.

Giải năm nay quy tụ hơn 200 vận động viên (VĐV) đến từ 17 đoàn thuộc các tỉnh, thành, ngành trên cả nước, bao gồm: TP Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng, Huế, Cần Thơ, Công an nhân dân, Quân đội, Lạng Sơn, Cao Bằng, Đồng Nai, Lâm Đồng và Hà Nội.

Các VĐV tranh tài 19 bộ huy chương ở hai nội dung: đối kháng cá nhân (tranh 16 bộ huy chương) và biểu diễn (tranh 3 bộ huy chương đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ).

VĐV Nguyễn Thị Thanh Trúc với tấm HCV nội dung Jujitsu hạng cân trên 70kg.

Đoàn VĐV tỉnh Thanh Hóa tham dự với 17 thành viên, trong đó có 2 huấn luyện viên và 15 VĐV đang huấn luyện tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh. Các VĐV tham gia đầy đủ các nội dung gồm: Nogi, Gi, fighting, Duo, Show.

VĐV Lê Đức Cường đoạt HCV hạng trên 94kg, nội dung Jujitsu Gi.

Các VĐV đội tuyển Jujitsu Thanh Hóa đã thi đấu xuất sắc và giành được 4 HCV, 3 HCB, 13 HCĐ. Trong đó xuất sắc nhất là Nguyễn Thị Thanh Trúc với 2 HCV ở hạng cân trên 70kg thuộc 2 nội dung Jujitsu Gi và Jujitsu No Gi.

Hai tấm HCV còn lại thuộc về VĐV Lê Đức Cường hạng trên 94kg, nội dung Jujitsu Gi và Nguyễn Mai Anh ở nội dung Jujitsu fighting, hạng trên 70kg.

VĐV Nguyễn Mai Anh đoạt HCV ở nội dung Jujitsu fighting, hạng trên 70kg.

Thành tích giành được tại giải đấu tiếp tục khẳng định sự ổn định và tiến bộ trong công tác đào tạo VĐV trẻ của đội tuyển Jujitsu Thanh Hóa. Qua đó Ban huấn luyện bộ môn có đánh giá toàn diện về lực lượng VĐV, tiếp tục đầu tư, chuẩn bị cho các giải đấu cấp quốc gia, quốc tế thời gian tới.

Anh Tuân

Anh Tuân

