Việt Nam để Quốc tang Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane

Việt Nam sẽ để tang Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane theo nghi thức Quốc tang trong ngày hai ngày 10 và 11/8.

Cờ rủ được treo tại Tòa nhà Quốc hội trong ngày Quốc tang Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane.

Để tỏ lòng thương tiếc đồng chí Saysomphone Phomvihane, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, và xuất phát từ quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã quyết định để tang đồng chí Saysomphone Phomvihane theo nghi thức Quốc tang trong hai ngày; bắt đầu từ hôm nay (10/8).

Trong thời gian hôm nay và ngày mai (11/8), các cơ quan, công sở trong phạm vi cả nước và các cơ quan đại diện của Việt Nam tại nước ngoài treo cờ rủ, có dải băng tang như quy định; không tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí công cộng.

Nguồn: https://vtv.vn/viet-nam-de-quoc-tang-dong-chi-chu-tich-quoc-hoi-lao-xaysomphone-phomvihane-trong-2-ngay-100260810071523816.htm