Tăng cường quản lý, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản yêu cầu các sở, ngành, địa phương và nhà đầu tư tăng cường quản lý, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh; đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp chậm tiến độ, vi phạm quy định về đất đai, đầu tư và xây dựng.

Ảnh minh họa. Nguồn VGP

Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai các dự án đầu tư có sử dụng đất, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã yêu cầu các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan và các nhà đầu tư tập trung thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND các xã, phường Hạc Thành, Nguyệt Viên, Đông Tiến, Sầm Sơn, Tiên Trang, Ngọc Lặc, Hoằng Hóa và Hoằng Thanh phải tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân trong việc chậm báo cáo tình hình thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất, hoàn thành báo cáo gửi Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 25/6/2026.

Đối với các dự án tồn đọng, kéo dài trước ngày 1/8/2024, các đơn vị được giao nhiệm vụ phải chủ động nghiên cứu, áp dụng các cơ chế, chính sách đặc thù theo quy định của Quốc hội và Chính phủ để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy triển khai dự án. Đồng thời, tiếp tục rà soát, xử lý nghiêm các trường hợp nhà đầu tư tự ý khoanh vùng, dựng rào chắn, chiếm giữ đất hoặc triển khai hoạt động trái quy định khi chưa được giao đất, cho thuê đất.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các địa phương, đơn vị theo dõi dự án tăng cường kiểm tra, giám sát tiến độ đầu tư xây dựng; đôn đốc hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, giao đất cho nhà đầu tư theo cam kết. Đối với các dự án đã cơ bản hoàn thành, các bên liên quan phải khẩn trương hoàn tất thủ tục nghiệm thu, bàn giao hạ tầng kỹ thuật, quyết toán và kết thúc triển khai trong quý III/2026.

Đối với các dự án chậm tiến độ hoặc đã hết thời gian thực hiện, các đơn vị được giao quản lý phải chủ động rà soát, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan để đề xuất biện pháp xử lý. Trường hợp nhà đầu tư không có lý do khách quan, bất khả kháng, sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật, kể cả xem xét thu hồi dự án hoặc thực hiện các biện pháp bảo đảm hợp đồng đã ký kết.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, cơ quan Thuế cùng các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, tháo gỡ khó khăn về thủ tục đầu tư, xây dựng, đất đai, giải phóng mặt bằng và nghĩa vụ tài chính; đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp chậm đưa đất vào sử dụng, chậm nộp tiền sử dụng đất, gây thất thu ngân sách nhà nước.

Đối với các nhà đầu tư, UBND tỉnh yêu cầu tập trung nguồn lực để triển khai dự án đúng tiến độ cam kết, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ ký quỹ, bảo lãnh và nghĩa vụ tài chính. Trường hợp chậm tiến độ không có nguyên nhân khách quan sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý, theo dõi tiến độ các dự án đầu tư có sử dụng đất sẽ được đưa vào đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm của các cơ quan, đơn vị và người đứng đầu.

LP (Nguồn UBND tỉnh)