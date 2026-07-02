Thanh Hóa có thêm 25 hợp tác xã

Sáng 2/7, Liên minh Hợp tác xã tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết tình hình kinh tế tập thể (KTTT), hợp tác xã và hoạt động của Liên minh Hợp tác xã 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Quang cảnh hội nghị.

Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2026 Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã phối hợp tuyên truyền, vận động thành lập mới 25 hợp tác xã, nâng tổng số hợp tác xã toàn tỉnh lên 1.360 với 253.929 thành viên.

Liên minh Hợp tác xã tỉnh cũng đã phối hợp với các sở, ban, ngành tổ chức, tư vấn, tập huấn đào tạo kỹ năng thương mại điện tử cho khoảng 300 đại biểu; tuyên truyền, vận động các hợp tác xã tham gia Hội chợ Thương mại Festival Huế năm 2026 và Hội chợ Thương mại quốc tế Tịnh Biên (An Giang)...

Đồng thời tích cực tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã Thanh Hóa giai đoạn 2026 - 2030, khơi thông hoạt động nguồn vốn ưu đãi cho khu vực KTTT, hợp tác xã địa bàn tỉnh.

Tính đến tháng 6/2026, Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tiếp tục tư vấn, hướng dẫn cho các hợp tác xã, thành viên hoàn thành các thủ tục, hồ sơ để thực hiện vay vốn ưu đãi với tổng dư nợ cho vay 16,148 tỷ đồng, góp phần hỗ trợ cho các hợp tác xã phát triển sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy phát triển KTTT, hợp tác xã, nhất là phát triển nông nghiệp công nghệ cao, cơ giới hóa đồng bộ.

Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Nguyễn Đình Tuấn phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận những kết quả mà khu vực KTTT và hợp tác xã trên địa bàn tỉnh đã đạt được; chỉ ra những khó khăn, hạn chế trong quá trình hoạt động.

Trên cơ sở thảo luận, đóng góp ý kiến của các đại biểu, Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Trong đó, tập trung làm tốt công tác tham mưu, tham gia xây dựng và triển khai các hoạt động hỗ trợ phát triển KTTT, hợp tác xã; thực hiện hiệu quả các hoạt động tư vấn, hỗ trợ hợp tác xã; khuyến khích xây dựng mô hình hợp tác xã liên kết sản xuất gắn với chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng, tiêu thụ sản phẩm.

Đồng thời, phát động các hợp tác xã hưởng ứng, thực hiện tốt các phong trào thi đua của tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, từ đó tôn vinh, khen thưởng, giới thiệu các tập thể, cá nhân điển hình có thành tích xuất sắc trong xây dựng, phát triển KTTT, hợp tác xã.

Lê Hòa