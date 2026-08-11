Tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực để Trung Thành phát triển

Làm việc với cán bộ chủ chốt xã Trung Thành chiều 11/8, đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền xã Trung Thành, đặc biệt là người đứng đầu cần thay đổi tư duy trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; chuyển trạng thái quản lý sang trạng thái quản trị, phục vụ người dân.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong kiểm tra thực địa tiến độ thực hiện khu tái định cư Sạy 2.

Trước khi làm việc với cán bộ chủ chốt xã Trung Thành, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện dự án khu tái định cư Sạy 2; thăm hỏi điều kiện ăn ở, sinh hoạt, đời sống và sản xuất của bà con Nhân dân tại khu tái định cư Sạy 1.

Qua kiểm tra thực tế, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong nhấn mạnh: Việc bố trí tái định cư không chỉ là giải pháp trước mắt nhằm bảo đảm an toàn cho người dân, mà còn hướng tới mục tiêu lâu dài là xây dựng nơi ở mới ổn định, đồng bộ hạ tầng, tạo điều kiện để Nhân dân phát triển sinh kế, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các đơn vị thi công tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, tăng cường nhân lực, phương tiện, tổ chức thi công khoa học để bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình. Quá trình thi công phải thực hiện nghiêm các quy định về an toàn lao động, bảo vệ môi trường và an toàn giao thông.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong trao quà của Tỉnh ủy tặng người dân khu tái định cư Sạy 1.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong cùng các thành viên trong đoàn công tác cũng đã đến gặp gỡ, thăm hỏi điều kiện đời sống, sản xuất của bà con Nhân dân tại khu tái định cư Sạy 1; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân, động viên các hộ dân yên tâm lao động sản xuất để xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong làm việc với cán bộ chủ chốt xã Trung Thành.

Lãnh đạo xã Trung Thành phát biểu tại buổi làm việc.

Thành viên đoàn công tác phát biểu tại buổi làm việc.

Làm việc với cán bộ chủ chốt xã Trung Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong nêu rõ: Trung Thành là xã miền núi vùng cao ở phía Tây Bắc tỉnh Thanh Hóa, địa bàn rộng, dân cư phân bố không tập trung, điều kiện giao thông, đời sống Nhân dân vẫn còn khó khăn. Do đó, cấp ủy, chính quyền xã, đặc biệt là người đứng đầu cần phải thay đổi tư duy trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; chuyển trạng thái quản lý sang trạng thái quản trị, phục vụ người dân.

Địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu; ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất; mở rộng các sản phẩm đặc trưng; hỗ trợ người dân tiếp cận giống, vốn, kỹ thuật, thị trường; thúc đẩy kinh tế hộ, kinh tế hợp tác, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị.

Cùng với đó, xã cần tập trung cao cho công tác giảm nghèo, chăm lo đời sống Nhân dân; xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị; coi việc thực hiện công tác giảm nghèo không chỉ dừng ở hỗ trợ chính sách, mà quan trọng hơn là tạo sinh kế bền vững, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, từng bước thay đổi tập quán sản xuất của người dân.

Triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, chính sách dân tộc, an sinh xã hội; kiên trì vận động Nhân dân đổi mới tư duy, nếp nghĩ, cách làm, tự lực vươn lên thoát nghèo bền vững.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế, địa phương phải quan tâm nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội, đặc biệt là y tế, giáo dục, đào tạo nghề, tạo việc làm cho người dân; thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững; tăng cường bảo vệ môi trường, an ninh rừng, an ninh nguồn nước; chủ động rà soát các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất để xây dựng phương án phòng ngừa, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân; đặc biệt quan tâm đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu tái định cư.

Quốc Hương