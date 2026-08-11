Đẩy nhanh tiến độ, đưa sản phẩm du lịch biển mới vào vận hành thí điểm trong tháng 8

Sáng 11/8, đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Phát triển du lịch tỉnh chủ trì hội nghị nghe báo cáo tiến độ triển khai, thực hiện Kế hoạch số 224/KH-UBND ngày 2/7/2026 về phát triển du lịch biển tỉnh Thanh Hóa năm 2026.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã báo cáo tiến độ thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch, trong đó tập trung thí điểm 3 sản phẩm du lịch mới tại các khu du lịch biển: “Một phiên chợ - Ngàn hương vị biển”; “Chạm nhịp sống làng chài” và không gian văn hóa - phố đi bộ - chợ đêm.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành văn bản đôn đốc, hướng dẫn các địa phương; tổ chức khảo sát thực tế tại các phường Sầm Sơn, Nam Sầm Sơn, Tĩnh Gia và xã Hoằng Tiến để lựa chọn địa điểm, định hướng xây dựng sản phẩm, hỗ trợ hoàn thiện phương án triển khai.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vương Thị Hải Yến báo cáo tại hội nghị.

Theo báo cáo, các địa phương đang khẩn trương hoàn thiện sản phẩm để đưa vào phục vụ du khách từ cuối tháng 8 và dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2026.

Phường Sầm Sơn dự kiến thí điểm không gian trải nghiệm ngư nghiệp trên bờ “Chạm nhịp sống làng chài” với các hoạt động trải nghiệm đời sống, nghề nghiệp, văn hóa và ẩm thực của ngư dân; đồng thời khai trương Không gian văn hóa - Phố đi bộ - Chợ đêm vào ngày 27/8.

Phường Nam Sầm Sơn dự kiến khai trương Không gian chợ hải sản “Một phiên chợ - Ngàn hương vị biển” vào ngày 31/8, kết hợp giới thiệu hải sản, sản phẩm OCOP, ẩm thực và nghề truyền thống.

Tại Khu Du lịch biển Hải Hòa, phường Tĩnh Gia dự kiến khai trương chuỗi hoạt động “Chạm nhịp sống làng chài” và Không gian văn hóa - Phố đi bộ - Chợ đêm ngày 28/8, với các hoạt động trải nghiệm, giới thiệu OCOP, đặc sản, ẩm thực, văn nghệ và trò chơi dân gian.

Xã Hoằng Tiến dự kiến khai trương không gian trải nghiệm ngư nghiệp trên bờ “Chạm nhịp sống làng chài” trong tháng 8.

Chủ tịch UBND phường Sầm Sơn Trịnh Tiến Dũng phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện các địa phương cho biết tiến độ triển khai các mô hình thí điểm còn chậm so với yêu cầu. Nguyên nhân chủ yếu do thời gian chuẩn bị ngắn, khối lượng công việc lớn, nhiều nội dung phải thực hiện đồng thời; bộ phận chuyên môn còn lúng túng, thiếu chủ động, sáng tạo... Do đó cần được quan tâm, tiếp tục tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ để các sản phẩm sớm hoàn thiện, đưa vào khai thác.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Văn Trung phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Liên quan đến kết quả phát triển du lịch, các ý kiến cũng chỉ ra mức chi tiêu và thời gian lưu trú của du khách vẫn còn dư địa để nâng lên; các sản phẩm, dịch vụ kinh tế đêm, vui chơi, giải trí và mua sắm quy mô lớn còn hạn chế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng phát biểu kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp, hỗ trợ các địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch phát triển du lịch biển năm 2026; ưu tiên hoàn thành các sản phẩm mới, đưa vào vận hành thí điểm trong tháng 8. Đồng thời, chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, chỉnh trang cảnh quan, bảo đảm vệ sinh môi trường, tăng cường các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trong những tháng cuối năm nhằm tạo thêm sức hút, kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu của du khách.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương xây dựng sản phẩm đặc trưng, tránh trùng lặp, đơn điệu; các cơ sở kinh doanh dịch vụ duy trì hoạt động, bảo đảm chất lượng phục vụ, từng bước hình thành hệ sinh thái du lịch biển đa dạng, giàu trải nghiệm và nâng cao hiệu quả phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh.

Hoài Anh