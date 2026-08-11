Đổi mới công tác Mặt trận theo hướng gần dân, sát cơ sở

Chiều 11/8, Đoàn kiểm tra của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh do đồng chí Đỗ Thị Toán, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh làm trưởng đoàn, đã kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 và kế hoạch công tác Mặt trận năm 2026 tại các xã Ngọc Trạo, Vân Du.

Quang cảnh buổi kiểm tra.

Qua kiểm tra cho thấy, Ủy ban MTTQ các xã đã nghiêm túc quán triệt, triển khai các quy định của Luật MTTQ Việt Nam, Điều lệ MTTQ Việt Nam và văn bản hướng dẫn của cấp trên; kịp thời kiện toàn tổ chức, ổn định hoạt động sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Các đơn vị đã xây dựng chương trình hành động, kế hoạch công tác, cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai các nhiệm vụ công tác Mặt trận được thực hiện nghiêm túc, đồng bộ.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Vân Du phát biểu tại buổi làm việc.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Ngọc Trạo phát biểu tại buổi làm việc.

Công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân, triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua được chú trọng, với nhiều hình thức đa dạng. Từ tháng 7/2025 đến nay, các đơn vị đã đăng tải hơn 100 tin, bài tuyên truyền trên mạng xã hội; tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết tại 100% khu dân cư với tỷ lệ hộ tham gia đạt trên 90%; trao hàng trăm suất quà và hỗ trợ 60 hộ phát triển sản xuất với tổng kinh phí 890 triệu đồng.

Đoàn kiểm tra cũng chỉ ra một số hạn chế như chất lượng hoạt động của một số ban công tác Mặt trận khu dân cư chưa đồng đều; kỹ năng nghiệp vụ của một bộ phận cán bộ Mặt trận cơ sở còn hạn chế; cơ sở vật chất, trang thiết bị chưa đáp ứng yêu cầu; việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và công tác quản lý hồ sơ, thông tin, báo cáo chưa đồng đều...

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán kết luận buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Ủy ban MTTQ các xã Ngọc Trạo, Vân Du đạt được, nhất là trong kiện toàn tổ chức, ổn định hoạt động sau sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai nhiệm vụ công tác Mặt trận.

Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, MTTQ các xã tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng gần dân, sát cơ sở, thiết thực, hiệu quả; bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy, tăng cường phối hợp với chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội. Đồng thời, nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; đẩy mạnh chuyển đổi số, bồi dưỡng năng lực cán bộ Mặt trận cơ sở.

Đồng chí cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, phối hợp, tạo điều kiện để MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phát huy tốt vai trò, nhiệm vụ.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh sẽ tổng hợp, xem xét các kiến nghị, đề xuất của cơ sở để báo cáo cấp có thẩm quyền.

Phan Nga