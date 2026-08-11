Khám bệnh, tư vấn sức khỏe miễn phí bằng y học cổ truyền

Ngày 11/8, Hội Đông y và Công đoàn phường Hạc Thành tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe miễn phí bằng y học cổ truyền cho người có công với cách mạng, hộ gia đình chính sách, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, người lao động và Nhân dân trên địa bàn phường.

Cán bộ Hội Đông y và Công đoàn phường Hạc Thành thăm hỏi sức khoẻ người lao động.

Trong 2 ngày (11 và 12/8), hơn 200 người sẽ được các bác sĩ, lương y, kỹ thuật viên khám tổng quát, bắt mạch, chẩn đoán theo y học cổ truyền, đo huyết áp, tư vấn sức khỏe và thực hiện các phương pháp châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt.

Người lao động và Nhân dân phường Hạc Thành được khám sức khỏe miễn phí.

Thông qua chương trình, Hội Đông y và Công đoàn phường Hạc Thành tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động và Nhân dân chủ động khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc bệnh tật, góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe và chất lượng cuộc sống.

Thanh Huê