Chủ động xây dựng phương án ứng phó với thiên tai

Sáng 11/8, làm việc với các xã: Hà Trung, Hà Long, Tống Sơn, Lĩnh Toại, Hoạt Giang; phường Bỉm Sơn và phường Quang Trung về công tác chuẩn bị phòng chống thiên tai năm 2026, đoàn công tác của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đề nghị các xã, phường cần chủ động xây dựng phương án, kịch bản ứng phó với thiên tai, trong đó quan tâm công tác hộ đê, đảm bảo an toàn các công trình thủy lợi trên địa bàn.

Đoàn công tác kiểm tra tiến độ thi công đê hữu sông Hoạt tại xã Hoạt Giang.

Đoàn công tác đề nghị các địa phương cần hoàn thiện hồ sơ pháp lý, kiện toàn bộ máy, nhân sự ban chỉ huy phòng thủ dân sự, xây dựng các phương án phòng chống thiên tai, ứng phó với các tình huống khẩn cấp phù hợp với đặc thù của địa phương mình.

Cùng với đó, tổ chức ra quân khơi thông dòng chảy, phát huy tốt chức năng tiêu thoát nước của hệ thống kênh tiêu, sông trên địa bàn. Các địa phương, đơn vị thuỷ nông rà soát, kiểm tra chất lượng các trạm bơm tiêu đảm bảo vận hành thông suốt trong mùa mưa lũ.

Đoàn công tác kiểm tra đất dự trữ phục vụ xử lý giờ đầu sự cố đê điều tại xã Lĩnh Toại.

Chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện, nhân lực sẵn sàng huy động xử lý giờ đầu các sự cố đê điều, công trình thuỷ lợi do thiên tai gây ra. Đối với các điểm đê, kè, cống, hồ đập xung yếu cần xây dựng phương án bảo vệ riêng.

Chỉ đạo, đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình tu bổ, nâng cấp đê điều, thuỷ lợi, xây dựng phương án thi công cho các công trình đang thi công dở dang.

Đoạn đê xung yếu thường xuyên bị tràn trong mùa mưa bão tại xã Hà Long.

Theo dự báo, mùa mưa bão năm nay thời tiết sẽ diễn biến phức tạp, khó lường, do đó các xã, phường cần tuân thủ nghiêm chế độ trực phòng, chống thiên tai, tuyệt đối không lơ là; chủ động nắm tình hình để xử lý kịp thời các tình huống do thiên tai gây ra.

Đình Hà