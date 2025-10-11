Thanh Hóa có 1 gương thanh niên tiêu biểu nhận giải thưởng “15 tháng 10”

Sáng nay (11/10), trong khuôn khổ chương trình lễ kỷ niệm 69 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2025), 69 cán bộ hội thanh niên Việt Nam tiêu biểu toàn quốc đã được trao Giải thưởng “15 tháng 10”, trong đó tỉnh Thanh Hóa vinh dự có một gương mặt xuất sắc nhận giải thưởng này.

Đó là chị Phạm Thị Duyên (SN 1993), Bí thư Đoàn phường Đông Quang, là gương mặt tiêu biểu trong công tác Đoàn với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả. Chị đã huy động đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia hoạt động tình nguyện tại địa phương và hỗ trợ vùng sâu, vùng xa.

Bên cạnh đó, chị Duyên cũng tích cực vận động đoàn viên thanh niên khối cơ quan trường học đóng góp hỗ trợ xây dựng 6 sân chơi cho thiếu nhi, cải tạo 3 sân vận động với tổng trị giá hơn 420 triệu đồng, thực hiện mô hình “cột điện nở hoa” và tranh bích họa trị giá 30 triệu đồng.

Hằng năm, chị cùng đoàn viên khối cơ quan, trường học trao tặng khoảng 50 suất quà cho thương binh, bệnh binh và trẻ em khó khăn, trị giá khoảng 25 triệu đồng.

Giải thưởng “15 tháng 10” là giải thưởng cao quý của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trao tặng cho các cán bộ Hội, thủ lĩnh thanh niên, hội viên, thanh niên tiêu biểu có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên. Đây là những cá nhân có nhiều đóng góp xuất sắc trong công tác hội và phong trào thanh niên, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, dấn thân vì cộng đồng.

Nguyễn Đạt