Thanh Hóa: Các cơ sở giáo dục tiếp tục cho học sinh nghỉ học ngày 30/9

Toàn thể học sinh mầm non, phổ thông và giáo dục nghề nghiệp tiếp tục nghỉ học trong ngày 30/9 để đảm bảo an toàn. Từ ngày 1/10, các cơ sở giáo dục chủ động theo dõi diễn biến mưa lũ, báo cáo UBND xã, phường và Sở GD&ĐT cho học sinh nghỉ học nếu xét thấy cần thiết.

Các cơ sở giáo dục tiếp tục cho học sinh nghỉ học vào thứ 3 ngày 30/9/2025.

Ngày 29/9/2025, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa có Công văn số 3648/SGDĐT-VP về việc tiếp tục tập trung triển khai ứng phó, khắc phục hậu quả bão số 10 và mưu lũ sau bão.

Theo đó, Quyền Giám đốc Sở GD&ĐT Tạ Hồng Lựu đề nghị Chủ tịch UBND các xã, phường trên địa bàn tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung Công điện số 1650/CĐ-BGDĐT ngày 29/9/2025 của Bộ GD&ĐT về việc chủ động ứng phó bão số 10 năm 2025; Công văn số 3632/SGDĐT-VP ngày 29/9/2025 của Sở GD&ĐT về việc triển khai Công điện số 25, 26 của Chủ tịch UBND tỉnh về tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả bão số 10 và mưu lũ sau bão.

Các cơ sở giáo dục thông báo cho toàn thể học sinh mầm non; phổ thông và giáo dục nghề nghiệp tiếp tục nghỉ học trong ngày 30/9 (thứ Ba) để đảm bảo an toàn.

Từ thứ Tư, ngày 1/10 các cơ sở giáo dục chủ động theo dõi diễn biến của mưa lũ hoàn lưu sau bão, báo cáo UBND xã, phường và Sở GD&ĐT cho học sinh nghỉ học (nếu xét thấy cần thiết).

Các cơ sở giáo dục có học sinh nội trú, bán trú phải quản lý chặt chẽ học sinh. Việc di chuyển của học sinh phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và gia đình theo kế hoạch, chỉ đạo của chính quyền địa phương, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Đồng thời, chuẩn bị đầy đủ nước uống, lương thực, thực phẩm để bảo đảm nhu cầu sinh hoạt cho học sinh ở lại trường trong thời gian mưa bão.

Sẵn sàng tiếp nhận và hỗ trợ nhân dân vào tránh trú mưa lũ, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét trong các trường học khi bảo đảm an toàn. Khẩn trương khắc phục thiệt hại; dọn dẹp, khử trùng, vệ sinh, trường/lớp ngay sau mưa bão, đảm bảo an toàn, sạch sẽ, phòng tránh dịch bệnh; chuẩn bị các điều kiện dạy và học bình thường ngay sau khi mưa bão tan.

Kịp thời cập nhật thông tin, tổng hợp thiệt hại (nếu có), báo cáo UBND xã, phường và Văn phòng thường trực Chỉ huy phòng, chống thiên tai Sở GD&ĐT để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

Trước đó, ngày 27/9, Sở GD&ĐT Thanh Hóa đã có công văn đề nghị các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh cho học sinh từ cấp mầm non đến THPT nghỉ học ngày 29/9 để bảo đảm an toàn khi bão số 10 đổ bộ.

Linh Hương