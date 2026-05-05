Thanh Hóa bổ sung hơn 6,3 tỷ đồng hỗ trợ khôi phục sản xuất nông nghiệp sau bão

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành quyết định phê duyệt bổ sung kinh phí hỗ trợ khôi phục sản xuất nông nghiệp do thiên tai gây ra tại các cơn bão số 3, 5, 6 và 10 năm 2025, đợt 2, cho các địa phương trên địa bàn tỉnh.

Theo quyết định, việc bổ sung kinh phí được thực hiện đối với các địa phương đã đủ hồ sơ, được Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát, thẩm định theo quy định. Mức hỗ trợ áp dụng theo Nghị quyết số 43/2025/NQ-HĐND ngày 3/11/2025 của HĐND tỉnh về quy định mức hỗ trợ cụ thể đối với từng loại cây trồng, lâm nghiệp, thủy sản, vật nuôi và sản xuất muối bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Tổng dự toán kinh phí hỗ trợ được phê duyệt là 31.947.083.000 đồng. Trong đó, ngân sách Trung ương hỗ trợ 25.557.666.000 đồng; ngân sách tỉnh đảm bảo 6.389.417.000 đồng.

Kinh phí phân bổ đợt này là 6.389.417.000 đồng, được bố trí từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh năm 2026.

Theo phụ lục kèm theo quyết định, kinh phí hỗ trợ được phân bổ cho 17 xã. Trong đó, xã Các Sơn được hỗ trợ hơn 3,544 tỷ đồng; xã Cẩm Tú hơn 1,087 tỷ đồng; xã Thọ Ngọc hơn 622 triệu đồng; xã Yên Nhân hơn 417 triệu đồng; xã Vạn Lộc hơn 343 triệu đồng. Các địa phương còn lại gồm: Hoa Lộc, Đông Thành, Quảng Ngọc, Trường Văn, Xuân Tín, Vĩnh Lộc, Tây Đô, Thành Vinh, Hóa Quỳ, Thường Xuân, Ngọc Lặc và Linh Sơn.

UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Kho bạc Nhà nước khu vực XI và các đơn vị liên quan thực hiện thủ tục cấp kinh phí cho các địa phương. Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực XI có quyền từ chối các khoản chi không đủ điều kiện theo quy định.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ động kiểm tra, giám sát, đôn đốc các địa phương thực hiện hỗ trợ trực tiếp đến các hộ sản xuất bị thiệt hại, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng chính sách.

UBND tỉnh yêu cầu các địa phương quản lý, sử dụng nguồn kinh phí đúng mục đích, hiệu quả; thực hiện thanh, quyết toán theo quy định hiện hành; chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu hỗ trợ khắc phục thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật.

LP (Nguồn UBND tỉnh)