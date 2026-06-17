Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Kinh tế

Phấn đấu cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến về thủ tục đất đai trong năm 2026

Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

Cục Quản lý đất đai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) vừa có văn bản gửi sở nông nghiệp và môi trường các tỉnh, thành phố, đề nghị đôn đốc thực hiện rà soát, tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai để thay thế hoặc cắt giảm thành phần hồ sơ trong các thủ tục hành chính được thực hiện theo mức độ đáp ứng dịch vụ công trực tuyến trên môi trường điện tử.

Phấn đấu cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến về thủ tục đất đai trong năm 2026

Cục Quản lý đất đai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) vừa có văn bản gửi sở nông nghiệp và môi trường các tỉnh, thành phố, đề nghị đôn đốc thực hiện rà soát, tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai để thay thế hoặc cắt giảm thành phần hồ sơ trong các thủ tục hành chính được thực hiện theo mức độ đáp ứng dịch vụ công trực tuyến trên môi trường điện tử.

Phấn đấu cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến về thủ tục đất đai trong năm 2026

Mục tiêu trọng tâm là đưa cơ sở dữ liệu đất đai vào quản lý, vận hành và khai thác hiệu quả, phục vụ công tác quản lý nhà nước, đồng thời nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai trên môi trường điện tử; phấn đấu đến hết năm 2026, 100% thủ tục hành chính về đất đai đủ điều kiện sẽ được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

Theo Cục Quản lý đất đai, việc đôn đốc này nhằm triển khai bám sát Kế hoạch số 2959/KH-BNNMT-BCA của Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Bộ Công an về tăng cường, đẩy mạnh công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.

Với tinh thần đó, Cục Quản lý đất đai đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh, thành phố khẩn trương thực hiện rà soát, đánh giá, tái cấu trúc quy trình các thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai để thay thế hoặc cắt giảm thành phần hồ sơ trong các thủ tục hành chính được thực hiện theo mức độ đáp ứng việc khai thác, sử dụng dữ liệu đất đai đã số hoá, thông tin tương ứng từ các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành trên môi trường điện tử.

Trong đó, kết quả rà soát, đánh giá, tái cấu trúc quy trình các thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai gồm: Quyết định công bố các thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần trên môi trường điện tử; tổng số thửa đất và tỷ lệ hồ sơ có kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; tỷ lệ hồ sơ không khai thác được thông tin hoặc thông tin khai thác không được đầy đủ, chính xác...

Trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc, Cục Quản lý đất đai đề nghị các địa phương phản ánh về cục để hướng dẫn thực hiện./.

Theo TTXVN

Từ khóa:

#Môi trường #Dịch vụ công trực tuyến #Nông nghiệp #thực hiện #Quản lý đất đai #Tái cấu trúc #điện tử #Thành phố #giải quyết thủ tục hành chính #cung cấp

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Góp phần lành mạnh hóa thị trường

Góp phần lành mạnh hóa thị trường

Thị trường
(Baothanhhoa.vn) - Sở hữu trí tuệ (SHTT) ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội, nhất là trong giai đoạn hiện nay. Tạo dựng được một hệ thống bảo hộ SHTT mạnh và hoàn thiện đó là nhân tố không thể thiếu trong chiến lược phát triển kinh...
Khởi động Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức tiết kiệm năng lượng năm 2026

Khởi động Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức tiết kiệm năng lượng năm 2026

Kinh tế
Ngày 16/6, tại Hà Nội, Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương) phối hợp với Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội chính thức tổ chức Lễ phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2026.”
Phát huy vai trò truyền thông trong quản trị doanh nghiệp

Phát huy vai trò truyền thông trong quản trị doanh nghiệp

Kinh tế
(Baothanhhoa.vn) - Tại Hội nghị đánh giá công tác truyền thông 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2026 của Công ty Điện lực Thanh Hóa đã khẳng định vai trò quan trọng của truyền thông trong quản trị doanh nghiệp, góp phần nâng cao tính minh...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh