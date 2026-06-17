Góp phần lành mạnh hóa thị trường

Sở hữu trí tuệ (SHTT) ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội, nhất là trong giai đoạn hiện nay. Tạo dựng được một hệ thống bảo hộ SHTT mạnh và hoàn thiện đó là nhân tố không thể thiếu trong chiến lược phát triển kinh tế dài hạn và cũng là đòi hỏi bắt buộc trong quá trình hội nhập kinh tế.

Lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh nhằm phát hiện sản phẩm giả mạo nhãn hiệu, vi phạm quyền SHTT.

Thực tế cho thấy, việc bảo hộ quyền SHTT tốt sẽ khuyến khích nghiên cứu, phát triển công nghệ, nâng cao chất lượng hàng hóa và tạo uy tín cho sản phẩm. Ngoài ra, việc bảo hộ tốt sẽ góp phần nâng cao giá thành sản phẩm, hạn chế các vi phạm như tình trạng khai thác công nghệ không được phép của người sở hữu bằng độc quyền hay sản xuất hàng giả, hàng nhái và các vi phạm khác. Xét về lâu dài, hệ thống SHTT mạnh sẽ có tác dụng tốt trong việc phát triển công nghệ và kinh doanh lành mạnh, đóng một vai trò tích cực đối với công cuộc phát triển kinh tế. Từ vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng đó, những năm qua, các đơn vị, ngành chức năng, đặc biệt là Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã không ngừng nâng cao công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực này trên tất cả các hoạt động, như: Tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về SHTT; tư vấn, hướng dẫn việc đăng ký xác lập và bảo vệ quyền SHTT; đẩy mạnh công tác thực thi quyền SHTT nhằm hạn chế tình trạng xâm phạm nhãn hiệu, hàng giả, hàng nhái...

Những hoạt động này đã mang lại kết quả tích cực, góp phần tạo chuyển biến trong hoạt động SHTT, giúp người dân, doanh nghiệp nâng cao nhận thức về quyền Sở hữu công nghiệp (SHCN), giải quyết những vấn đề liên quan đến SHTT trong cạnh tranh. Thống kê của Sở KH&CN cho thấy, trong năm 2025, trên địa bàn tỉnh có 5 đơn sáng chế, giải pháp hữu ích; 5 đơn đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp; 745 đơn đăng ký nhãn hiệu. Có 2 văn bằng bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích; 7 văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp và 461 văn bằng bảo hộ nhãn hiệu. Quý I/2026, toàn tỉnh đã hướng dẫn 30 tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký nhãn hiệu và chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu; có 90 tổ chức, cá nhân đăng ký bảo hộ quyền SHTT...

Tuy nhiên, hoạt động SHTT trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn cần tháo gỡ. Trong đó đáng chú ý là thủ tục đăng ký sáng chế, bảo hộ quyền còn phức tạp; thời gian thẩm định kéo dài; chi phí xác lập quyền tương đối cao. Nhiều sản phẩm dù đã được cấp văn bằng bảo hộ nhưng chưa khai thác được giá trị thực tiễn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt, tình trạng vi phạm quyền SHTT vẫn diễn ra, nhất là vi phạm làm hàng giả, hàng nhái. Thống kê mới đây của ngành chức năng cho thấy, trong 5 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh phát hiện, xử lý 114 vụ, trong đó 112 vụ xử lý hành chính; khởi tố hình sự 2 vụ; xử lý 118 đối tượng. Tổng số tiền xử phạt 1 tỷ 268 triệu đồng; trị giá hàng hóa vi phạm 649,296 triệu đồng... Đặc biệt, thực hiện Công điện số 38/CĐ-TTg, ngày 5/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền SHTT, từ ngày 7/5/2026 đến ngày 30/5/2026, toàn tỉnh phát hiện xử phạt vi phạm 31 cơ sở liên quan đến xâm phạm quyền SHTT, tăng 443% số vụ việc vi phạm so với cùng kỳ năm 2025. Các vi phạm chủ yếu là xâm phạm quyền SHCN với các sản phẩm như giày, dép, quần áo và nhiều mặt hàng tiêu dùng khác mang các nhãn hiệu nổi tiếng như NIKE, Adidas, Gucci, Louis... có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu đang được bảo hộ.

Theo ông Trần Văn Thắng, Trưởng Phòng Quản lý Chuyên ngành và SHTT, Sở KH&CN, một hệ thống SHTT mạnh luôn là mục tiêu hướng tới trong tiến trình phát triển bền vững. Vì lẽ đó, nhiệm vụ đặt ra của ngành chức năng, cấp ủy, chính quyền trong thời gian tới là tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, đào tạo, nâng cao nhận thức và năng lực về SHTT cho các tổ chức, cá nhân; hỗ trợ xác lập, quản lý, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ. Cùng với đó là tập trung tăng cường đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm quyền SHTT theo yêu cầu đặt ra tại Công điện số 38/CĐ-TTg, ngày 5/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ, góp phần bảo vệ quyền SHTT, tạo môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, lành mạnh, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của tổ chức, cá nhân kinh doanh chân chính và người tiêu dùng. Đồng thời, nâng cao ý thức của người tiêu dùng trong việc đấu tranh chống hàng giả, hàng nhái, hàng vi phạm quyền SHCN để bảo vệ sức khỏe, tài sản và góp phần lành mạnh hóa thị trường, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Bài và ảnh: Phong Sắc