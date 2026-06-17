Số hóa đất đai, giảm phiền hà cho người dân

Công tác làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai đang được các địa phương ở Thanh Hóa triển khai quyết liệt. Đằng sau những con số về dữ liệu được chuẩn hóa là hành trình rà soát từng hồ sơ, đối chiếu từng thông tin và sự vào cuộc của nhiều lực lượng ở cơ sở. Khi dữ liệu đất đai ngày càng đồng bộ, người dân cũng bớt những lần đi lại, bổ sung giấy tờ khi thực hiện các thủ tục hành chính.

Cán bộ xã Phú Lệ hướng dẫn người dân đối chiếu thông tin trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và căn cước công dân.

Đầu tháng 6, khi chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai bước vào giai đoạn nước rút, cán bộ xã Trung Lý vẫn tiếp tục những chuyến đi xuống các bản để rà soát, đối chiếu thông tin. Bản Tà Cóm cách trung tâm xã gần 50km, có 118 hộ dân với khoảng 620 nhân khẩu. Nhiều lần, ông Thào A Sự, Trưởng bản Tà Cóm cùng cán bộ xã đi từng nhà vận động người dân mang giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, căn cước công dân đến đối chiếu thông tin. Có những hộ đi nương từ sáng sớm đến tối mới về, có trường hợp đi làm ăn xa, tổ công tác phải liên hệ nhiều lần để xác minh, bổ sung hồ sơ.

Bản thân gia đình ông Sự cũng nằm trong diện rà soát dữ liệu. Quá trình đối chiếu giúp ông nhận ra nhiều trường hợp trong bản còn sai lệch hoặc chưa cập nhật thông tin trên giấy tờ. Từ thực tế đó, ông cùng cán bộ xã tiếp tục hướng dẫn bà con chuẩn bị hồ sơ, phối hợp rà soát để bảo đảm thông tin được cập nhật đầy đủ, chính xác. “Bà con trong bản chủ yếu làm nương rẫy, ít tiếp cận thủ tục hành chính nên càng cần được hướng dẫn cụ thể. Làm sạch dữ liệu từ bây giờ sẽ thuận lợi hơn rất nhiều khi sau này thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai”, ông Thào A Sự chia sẻ.

Tại xã Trung Lý, địa phương phải rà soát, đối chiếu 239 thửa đất. Trong đó có 14 trường hợp phải chỉnh sửa, bổ sung thông tin; 6 trường hợp sai lệch CCCD, họ tên hoặc địa chỉ; 24 trường hợp phải xác minh nhiều lần. Địa bàn rộng, dân cư sinh sống rải rác khiến nhiều thông tin không thể đối chiếu ngay trên hồ sơ, mà phải xác minh trực tiếp tại cơ sở. Bởi vậy, những chuyến đi đến từng thôn bản trở thành công việc thường xuyên của các tổ công tác. Cán bộ địa chính, công an, tư pháp cùng cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã phối hợp với trưởng bản đến từng hộ dân kiểm tra, đối chiếu giấy tờ. Ban ngày người dân lên nương, tổ công tác phải tranh thủ buổi tối hoặc cuối tuần để làm việc.

Từ những bản xa xôi của xã Trung Lý, công tác làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai đang được triển khai đồng bộ trên toàn tỉnh. Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường, đến đầu tháng 6/2026, toàn tỉnh đã hoàn thành làm giàu, làm sạch 766.656/941.018 thửa đất, đạt 81,47% khối lượng cần thực hiện. Trong đó, có 9 xã hoàn thành 100% nhiệm vụ gồm: Nhi Sơn, Cổ Lũng, Trung Lý, Bát Mọt, Văn Nho, Mường Mìn, Trung Sơn, Phú Lệ và Phú Xuân.

Khác với Trung Lý, khó khăn của xã Phú Lệ lại đến từ đặc thù sau sáp nhập. Địa phương được hình thành trên cơ sở sáp nhập từ 3 xã cũ, kéo theo khối lượng lớn hồ sơ, dữ liệu cần rà soát, chuẩn hóa. Nhiều trường hợp giấy chứng nhận vẫn mang thông tin địa chỉ hành chính cũ. Những sai lệch này ảnh hưởng trực tiếp đến việc đồng bộ dữ liệu và giải quyết thủ tục hành chính.

Ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch UBND xã Phú Lệ cho biết, ngay từ khi triển khai nhiệm vụ, địa phương xác định đây không chỉ là yêu cầu về chuyển đổi số, mà còn liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân trong thực hiện các thủ tục về đất đai. Xã đã huy động các lực lượng liên quan tham gia rà soát, đối chiếu dữ liệu, những trường hợp sai lệch thông tin hoặc phát sinh vướng mắc đều được phân công xác minh, xử lý cụ thể. “Sau khi sáp nhập từ 3 xã cũ, khối lượng hồ sơ, dữ liệu cần rà soát rất lớn. Tuy nhiên, địa phương xác định phải làm kỹ, làm đúng ngay từ đầu để bảo đảm dữ liệu chính xác, đồng bộ. Khi dữ liệu được chuẩn hóa, người dân thuận lợi hơn trong thực hiện các thủ tục hành chính, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về đất đai”, ông Bình cho biết.

Đến nay, xã Phú Lệ đã hoàn thành làm sạch dữ liệu đối với 352 hộ gia đình, cá nhân và 4 tổ chức, đạt 100% chỉ tiêu được giao. Kết quả này không chỉ giúp địa phương hoàn thành nhiệm vụ được giao mà còn tạo thuận lợi hơn cho người dân khi thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai. Trước đây, khi thông tin trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và căn cước công dân không thống nhất, người dân thường phải bổ sung hồ sơ hoặc xác minh lại nhiều lần. Đối với những hộ dân ở các bản xa, mỗi lần đi lại có thể mất gần cả ngày. Khi dữ liệu được chuẩn hóa, nhiều thông tin đã được đối chiếu, cập nhật trên hệ thống, giúp giảm thời gian xác minh và hạn chế việc phải bổ sung giấy tờ.

Thông tin ghi nhận từ các địa phương cho thấy, quá trình triển khai đã giúp phát hiện, điều chỉnh kịp thời nhiều sai lệch thông tin; dữ liệu đất đai từng bước được đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Nhờ đó, việc xác minh, đối chiếu thông tin nhanh hơn, hạn chế phát sinh sai sót khi thực hiện các thủ tục về đất đai. Khi dữ liệu được làm sạch, người dân bớt những lần đi lại, bớt những giấy tờ phải bổ sung, còn các thủ tục đất đai cũng trở nên thuận tiện và minh bạch hơn.

Bài và ảnh: Tăng Thúy